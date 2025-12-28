Vasco renova empréstimo de jogador da equipe sub-20

O Vasco da Gama acertou a renovação do empréstimo do jovem João Vitor, conhecido como Mutano, atleta da equipe sub-20. O novo vínculo vai até junho de 2026, ampliando o contrato anterior, que se encerraria ao fim da temporada de 2025. Esta é a terceira vez que o clube estende o acordo com o jogador.

Mutano chegou ao Cruzmaltino em 2023, vindo do Nova Iguaçu, inicialmente atuando como atacante. No entanto, sob o comando do técnico Matheus Curopos, o jogador passou a ser utilizado na lateral-direita, função em que vem ganhando espaço e se destacando nas categorias de base.

O clube estreia no estadual no dia 14 de janeiro, contra o Maricá, e Mutano aparece como uma das opções para compor o elenco nas rodadas iniciais, já que a equipe principal ainda não deve estar em condições de entrar em campo.

João Vitor em sua apresentação no Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Na última temporada, o jogador disputou 47 partidas e marcou seis gols, números considerados positivos para um atleta que passou por adaptação de posição ao longo do ano. O desempenho consistente foi determinante para a decisão da diretoria em manter o jovem por mais tempo no clube.

Mutano segue a mesma trajetória de grupo de jogadores que chegaram ao Vasco por empréstimo do Nova Iguaçu para reforçar as categorias de base. Nomes como Léo Jacó, Andrey Dias e Maxsuell, o Alegria, seguiram o mesmo caminho. Apesar do destaque na base nenhum deles conseguiu, até o momento, se firmar na equipe profissional.

