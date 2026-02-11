Igor Jesus, ex-Botafogo, vira assunto em jogo na Inglaterra: 'Não vai acabar bem'

O atacante Igor Jesus, ídolo do Botafogo, virou assunto nas redes sociais inglesas durante jogo do Nottingham Forest na Premier League. Na tarde desta quarta-feira (11), o clube de Evangelos Marinakis empatou por 0 a 0 com o Wolverhampton.

continua após a publicidade

Diferente das últimas semanas, o nome do atacante Igor Jesus, ex-Botafogo, ficou em alta por um motivo negativo. O jogador começou o duelo no banco de reservas, e a situação incomodou grande parte dos torcedores do clube inglês.

➡️Ex-Palmeiras diz que jogou mais que dupla de craques do Flamengo: 'Respeito'

➡️Thiago Silva vira assunto na Europa por jogo do Porto: 'Espero estar errado'

continua após a publicidade

Enquanto a bola rolava e o Nottingham Forest não conseguia abrir o placar dentro de casa, os torcedores ingleses relatavam que se Igor Jesus, ex-Botafogo, estivesse em campo, o brasileiro teria feito um gol. Aos 25 do segundo tempo, o atacante entrou em campo, mas não conseguiu balançar as redes. Veja os comentários abaixo:

Igor Jesus em ação com a camisa do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

Veja comentários traduzidos sobre Igor Jesus, ex-Botafogo

Tradução sobre o atacante brasileiro: Se Igor Jesus tivesse começado, já estaríamos ganhando #NFFC . Recorremos a um 'plano' previsível e unidimensional, e isso não vai acabar bem.

continua após a publicidade

Tradução sobre o ex-atacante do Botafogo: Igor Jesus está prestes a matar alguém depois de ver praticamente todas as cruzes no chão, enquanto que, quando ele começa, a cruz é lançada ao ar.

Tradução sobre o atacante brasileiro: Imagine só, poderíamos ter jogado com dois atacantes, mas não tivemos força de vontade suficiente para isso.

Tradução sobre Igor Jesus, ídolo do Botafogo: Esta noite provavelmente teria sido perfeita para Igor Jesus. Mas, faça o que fizer, estará errado; faça o que não fizer, também estará.

Tradução sobre o jovem jogador: Aliás, Igor Jesus marcou aquele gol de Lucca com apenas uma chance. Mas ele está fora do time por causa de uma lesão de 6'7 porque Dyche precisa de 40 cruzamentos na área por jogo para marcar um gol.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Igor Jesus, ex-Botafogo, no futebol inglês! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.