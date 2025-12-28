Lateral-esquerdo do Internacional tem futuro incerto para 2026

A últimas horas têm sido intensas para o lateral-esquerdo do Internacional Ramon, que tem futuro incerto para 2026. O vai-e-vem nas negociações em torno do nome do atleta deram como certa sua ida para o Vitória, onde atuou por empréstimo no segundo semestre, e uma sondagem do Botafogo. Ao mesmo tempo, existe a tendência de que o jogador permaneça no Beira-Rio. Veja o que o Lance! apurou.

Ramon foi pouco aproveitado desde sua chegada ao Beira-Rio. Esteve em campo pela última vez em 12 de junho, tendo participado de 11 partidas somente.

Lateral-esquerdo tem futuro incerto

O sábado (27) iniciou com a notícia de que o Vitória exerceria o direito de compra do atleta, cláusula estabelecida em contrato. Pelo que ficou sabendo a reportagem, os direitos federativos seriam de 1,5 milhão de euros, ou R$ 9,8 milhões na cotação atual. Estava tudo certo entre Leão e Alvirrubro para que a venda fosse fechada.

O negócio, porém, emperrou nas conversas entre o atleta e o clube soteropolitano devido a questões salariais. Nesse ponto, entrou um segundo clube na jogada. O Botafogo, que já teria demonstrado interesse por Ramon em fevereiro deste ano, sondou o estafe do lateral sobre a possibilidade de contratação.

Ramon seria melhor aproveitado

Ao mesmo tempo, em Porto Alegre, ainda dependendo da avaliação de técnico Paulo Pezzolano, a tendência é de que ele seja melhor aproveitado no time. Bernabei é o único jogador da posição na equipe profissional. Além disso, há a informação de que o River Plate deve apresentar uma proposta pelo camisa 26. Com isso, Ramon receberia oportunidade.

O atleta brasileiro chegou ao Colorado após passagem pelo Cuiabá, onde atuou por empréstimo do Olympiacos-GRE. No Inter, disputou apenas 12 partidas, não conseguindo se firmar, apesar da temporada irregular do titular. Nos bastidores colorados, a direção não trabalha com a hipótese de um novo empréstimo, priorizando uma negociação em definitivo.