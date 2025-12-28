menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco avança em negociação por meia do futebol mexicano

Clube carioca negocia a contratação de Johan Rojas por empréstimo

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/12/2025
13:10
Johan Rojas - Monterrey
imagem cameraJohan Rojas comemora gol do Monterrey (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco tem conversas avançadas para contratar o meia Johan Rojas, do Monterrey, do México. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Na Torcida Vascaínos. A negociação em andamento é por empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra prevista em contrato.

continua após a publicidade

Rojas pertence ao Monterrey, mas atuou em 2025 emprestado ao Necaxa. O jogador é visto como uma opção para reforçar o elenco ao longo do ano, sem investimento imediato elevado, dentro da atual política financeira do clube.

Johan Rojas - Necaxa
Johan Rojas em campo pelo Nexaca (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Vasco renova empréstimo de jogador da equipe sub-20

Colombiano, o meia completou 23 anos em setembro e foi revelado pelo Inter Bogotá. Após se destacar no futebol do seu país natal, foi vendido ao Monterrey, onde disputou 22 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No Necaxa, entrou em campo 31 vezes, com dois gols e uma assistência, sendo utilizado com frequência pelo técnico Fernando Gago, apesar de não ter se consolidado como titular.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Destro, Johan Rojas pode atuar centralizado, função exercida por Philippe Coutinho no Vasco, ou pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo. A princípio, a contratação é vista como uma opção para compor o elenco cruzmaltino. O jogador também soma convocações para a seleção colombiana sub-23.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias