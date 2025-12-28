Vasco avança em negociação por meia do futebol mexicano

O Vasco tem conversas avançadas para contratar o meia Johan Rojas, do Monterrey, do México. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Na Torcida Vascaínos. A negociação em andamento é por empréstimo até o fim da temporada, com obrigação de compra prevista em contrato.

Rojas pertence ao Monterrey, mas atuou em 2025 emprestado ao Necaxa. O jogador é visto como uma opção para reforçar o elenco ao longo do ano, sem investimento imediato elevado, dentro da atual política financeira do clube.

Johan Rojas em campo pelo Nexaca (Foto: Reprodução/Instagram)

Colombiano, o meia completou 23 anos em setembro e foi revelado pelo Inter Bogotá. Após se destacar no futebol do seu país natal, foi vendido ao Monterrey, onde disputou 22 partidas, marcou três gols e deu uma assistência. No Necaxa, entrou em campo 31 vezes, com dois gols e uma assistência, sendo utilizado com frequência pelo técnico Fernando Gago, apesar de não ter se consolidado como titular.

Destro, Johan Rojas pode atuar centralizado, função exercida por Philippe Coutinho no Vasco, ou pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo. A princípio, a contratação é vista como uma opção para compor o elenco cruzmaltino. O jogador também soma convocações para a seleção colombiana sub-23.

