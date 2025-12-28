Bahia renova contrato com o lateral Luciano Juba

O Bahia acertou a renovação com um dos principais destaques da temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Luciano Juba, que tinha contrato até dezembro de 2027 e estendeu o vínculo até o fim de 2029.

Titular absoluto da posição, Juba se destacou nesta temporada e atingiu seu auge com a convocação para os últimos dois amistosos da seleção brasileira, contra Senegal e Tunísia. Ele foi chamado por Carlo Ancelotti, mas não chegou a atuar em nenhum dos dois jogos.

Ainda assim, é um componente em tanto para o jogador, que se vê ainda mais valorizado depois de uma grande temporada pelo Bahia. São, ao todo, 141 jogos com a camisa tricolor, com 11 gols marcados e 16 assistências. Só em 2025, foram 63 partidas, com sete bolas nas redes, oito passes para gols e vice-artilharia do time no Brasileirão garantida, com seis gols.

Como se não bastasse, Luciano Juba também foi um dos protagonistas nos títulos do Bahia no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste.

Luciano Juba é o segundo jogador do Bahia convocado para a Seleção nesta temporada (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Do Sport ao Bahia

Revelado pelo Sport e com uma rápida passagem pelo Confiança, Juba despontou pelo Leão da Ilha a partir de 2022. Mas foi em 2023 que ele deixou de ser promessa e virou realidade. Com um início de temporada avassalador, Luciano Juba chegou a incríveis 20 gols e 18 assistências em 53 partidas até deixar o Sport em setembro. Vale destacar que, mesmo sendo um lateral de origem, o atleta era utilizado pelo técnico Enderson Moreira como um meia-atacante.

Os números, claro, chamaram a atenção de clubes como Vasco, Botafogo e Bahia, que queriam ter o jogador mais decisivo do Brasil na equipe. Mas foi este último que investiu mais esforços concretizar a transferência. O Tricolor aproveitou entraves na negociação do Sport por renovação com o atleta - que tinha vínculo até 31 de agosto - e assinou um pré-contrato com Juba.

Ele, então, passou a ganhar a confiança de Rogério Ceni, voltou a ser lateral e tem uma função tática fundamental para o estilo de jogo do Bahia. Não à toa os números melhoram a cada temporada.