Paulinho desabafa após perder finais pelo Palmeiras: 'Vou ser um dos primeiros reforços'

Paulinho foi uma das principais contratações do Palmeiras na janela de transferências, mas conviveu com dores na perna e perdeu toda a segunda metade da temporada após passar por nova cirurgia para corrigir o problema na região.

Antes disso, porém, disputou 16 partidas pelo novo clube, apenas uma como titular, e marcou três gols, dois deles durante a campanha alviverde no Mundial de Clubes.

Diante do Inter Miami, anotou o primeiro dos dois gols nos minutos finais que garantiram o empate e a classificação em primeiro lugar no Grupo A. Já nas semifinais, saiu do banco de reservas para ser o herói da classificação diante do Botafogo.

- Doutor queria mudar o procedimento. Falei que queria ir pro Mundial. Aumentou a dor... contra o Botafogo estava insuportável. Aqueci mancando, olhei para o meu irmão e pensei que conseguiria jogar. No jogo, a adrenalina é tão grande que você consegue jogar - disse o jogador, no programa "Acesso Total", da "Globo".

Após a competição, Paulinho seguiu em recuperação com membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e mantinha a expectativa de retornar tanto para as rodadas finais do Brasileirão quanto para a decisão da Libertadores contra o Flamengo.

- Posso voltar esse ano, é só o doutor querer, mas ele não vai querer. Última rodada do Brasileirão, final da Libertadores... posso voltar - continuou.

Paulinho chegou a viajar com a delegação do Palmeiras rumo a Lima, cidade sede da decisão continental em 2025. No entanto, deu prosseguimento ao processo de recuperação, não foi relacionado para o confronto e pôde apenas auxiliar no apoio extracampo aos seus companheiros.

Paulinho durante processo de recuperação física no CT do Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Em meio a uma temporada marcada por lesões e baixa minutagem, Paulinho desabafou sobre o longo período de recuperação após a cirurgia. Ao mesmo tempo, fez uma promessa para a próxima temporada: "ser um dos primeiros reforços para o time de 2026".

- Já está fechado (a cicatrização)? Vai estar fechado quando, tu acha? Cinco meses? Não é possível, mané (...) Eu vou ser um dos primeiros reforços para o time de 2026. Com o que o time tem hoje vou agregar muito. Estou muito ansioso para isso, de me mostrar 100% - finalizou.