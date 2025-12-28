Impasse com Flamengo pode manter zagueiro no Internacional

Um impasse com o Flamengo pode manter o zagueiro Vitão no Internacional. Pelo que apurou o Lance!, apesar do acerto entre os clubes, o camisa 4 não chegou a um acordo financeiro com o clube carioca. Ao mesmo tempo, com o negócios fechado entre Rubro-Negro e Colorado, o Cruzeiro voltou atrás e se retirou da mesa de conversas. Veja o que a reportagem sabe do que está acontecendo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O defensor tem contrato com o Alvirrubro até 31 de dezembro de 2026. Se não sair agora e não ampliar o vínculo com a equipe gaúcha, poderá assinar pré-contrato a partir de junho e sair do Beira-Rio de graça no final do próximo ano.

Impasse pode manter Vitão no Inter

Os clubes carioca e gaúcho fecharam acordo pela venda de Vitão na sexta-feira (26). O Fla ofereceu cerca de 6 milhões de euros (R$ 39,2 milhões), mais o abatimento da dívida pendente pelo volante Thiago Maia, atualmente (com juros) na casa dos 5 milhões de euros (R$ 32,7 milhões).

continua após a publicidade

Até este domingo (28), no entanto, os cartolas do Flamengo e os representantes do camisa 4 do Inter não chegaram a um denominador comum para fechar o contrato. Um dos motivos é que o Flamengo autorizou um agente a encabeçar as conversas, o que não agradou o estafe do zagueiro.

Cruzeiro retira proposta

Além disso, o defensor quer receber a mesma comissão oferecida pelo Cruzeiro, que seria superior a 10%. O Rubro Negro, contudo, estaria disposto a desembolsar apenas 7,5%. Falando da Raposa, a direção mineira está furiosa com a colorada. É que os gaúchos ficaram de dar uma resposta sobre o negócio até quinta (25), o que não ocorreu.

continua após a publicidade

Vendo um provável "leilão", os cartolas do Trem Azul retiraram a proposta da mesa um dia depois de sair a informação de que Flamengo e Inter estavam avançando. No momento, a tendência é que Vitão fique na avenida Padre Cacique, podendo sair de graça no final de 2026.