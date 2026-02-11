Fluminense avalia desistir de Bouanga; entenda passo a passo da negociação

O Fluminense avalia desistir da negociação com Los Angeles FC por Bouanga. O clube americano aceitou verbalmente os termos finais propostos pelo Tricolor nos últimos dias, mas teve problemas com a contratação de uma reposição e pediu mais tempo. A necessidade de uma reposição para fechar a transferência só foi apresentada ao Flu nos últimos dias, com a negociação já encaminhada.

Bouanga deseja reforçar o Fluminense, mas o estafe do jogador já admite que a negociação só deve ocorrer na próxima janela. A reposição para o atacante não é simples, já que o gabonês é ídolo do clube e um dos maiores jogadores da história da MLS. O fim janela de transferências do futebol brasileiro, no dia 3 de março, é a data limite que o LA tem para achar a reposição. Caso os americanos não consigam contratar outro jogador, o Flu pode tentar novamente no meio do ano. O Tricolor, no entanto, avalia abandonar as tratativas antes disso e buscar outros nomes.

O que aproxima o Fluminense de um final feliz é a vontade de Bouanga de defender o clube carioca e o contrato curto em vigência — com vencimento no fim de 2027. O Los Angeles não deve conseguir um valor maior do que os 15 milhões de dólares pretendidos para abrir mão do jogador de 31 anos se não concluir a negociação agora.

Veja o passo a passo da negocição do Fluminense por Bouanga

A primeira proposta formal do Fluminense por Bouanga foi no final de dezembro. O Los Angeles FC não aceitou os valores e nem a forma de pagamento apresentados. Dias depois, o clube estadunidense fez uma contraproposta aumentando os valores para 15 milhões de dólares e colocando um parcelamento mais curto do que o proposto inicialmente pelo Tricolor.

Cerca de três dias depois, o Fluminense concordou com o pedido do LA no valor total do montante (15 milhões de dólares), mas propôs um parcelamento diferente. O valor da transferência foi aceito de maneira formal e escrita pelos americanos, mas ainda havia impasse quanto ao parcelamento. O clube da MLS fez uma nova proposta de formato de pagamento.

Mais uma vez, o Fluminense fez uma nova contraproposta, agora com oferta formal de salário ao jogador e um novo parcelamento, mas ainda mais longo que o colocado na última pedida do LA. Bouanga aceitou os termos do Fluminense. O Los Angeles também concordou verbalmente com a oferta do Tricolor. A partir disso, portanto, não havia mais impasse financeiro entre nenhuma das partes, restando apenas o acerto formal.

Na última sexta-feira (6), porém, o LA FC informou ao Fluminense que tinha uma tratativa encaminhada com uma reposição para Bouanga e que só liberaria o gabônes após essa contratação, condição que não estava prevista nos documentos anteriores. No entanto, a negociação do Los Angeles melou durante o fim de semana e o clube vai buscar outro nome — ainda não definido — no mercado.

Bouanga em 2025

🥅102 finalizações no gol

✅46 jogos

⚽32 gols

🎩10 assistências

⚡140 dribles certos

👟215 finalizações

Alvo do Fluminense, Bouanga faz golaço pelo Los Angeles FC em pré-temporada da MLS

Los Angeles FC e New York City FC empataram por 1 a 1 no último domingo (8), em amistoso de pré-temporada da MLS, disputado em meio às negociações envolvendo o Fluminense por Denis Bouanga, camisa 99 do Falcons. O atacante deixou sua marca na partida ao balançar as redes com um belo e decisivo gol nos instantes finais.

