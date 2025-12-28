Athletico faz nova investida por volante do Fortaleza

O Athletico-PR voltou a demonstrar interesse na contratação do volante Lucas Sasha, que pertence ao Fortaleza. Os paranaenses estão de olho no início da Série A, enquanto que o Leão foi rebaixado para a Série B.

A ideia do atleta é ficar no Tricolor, como apurou o Lance!. Mesmo após a saída de Marcelo Paz, que já defendia a permanência, Sasha não quer se transferir e deixar a equipe cearense na Série B. O Furacão, por sua vez, não pretende insistir.

O interesse dos paranaenses no meio-campista não é de hoje. O Athletico tentou a contratação em julho deste ano e chegou perto de um acordo, mas Sasha optou por ficar no time. Assim, seu contrato com o Fortaleza foi renovado até o fim de 2026.

Lucas Sasha na partida entre Santos e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Caminhando para a sua quinta temporada no Pici, Sasha disputou 46 partidas em 2025, com dois gols. O atleta foi titular sob o comando dos três técnicos do ano: Juan Pablo Vojvoda, Renato Paiva e Martín Palermo.

Novo CEO do Fortaleza

Marcelo Paz deixou o cargo de CEO da SAF tricolor e acertou com o Corinthians. O restante da estrutura no clube continua da mesma forma. Assim, nomes como o diretor de futebol Sérgio Papellin e o coordenador Marcelo Boeck farão parte da busca pelo substituto.

Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração, afirmou em nota no sábado (27) que tal definição acontecerá "o mais breve possível".

— À nossa torcida, deixamos uma mensagem de tranquilidade. Estamos trabalhando para, o mais breve possível, definirmos os próximos passos e garantirmos a continuidade do projeto. O compromisso com o Fortaleza, com sua grandeza e com sua torcida permanece inalterado. O momento exige união, maturidade e confiança. O Fortaleza sempre foi maior do que qualquer desafio - e continuará sendo - escreveu.