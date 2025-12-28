Santos começa última semana do ano com expectativa por renovação de Neymar

O Santos inicia a última semana de 2025 mergulhado em negociações decisivas para o planejamento da próxima temporada — e a principal delas envolve o futuro de Neymar. O clube corre contra o tempo para formalizar a renovação de contrato com o camisa 11, enquanto acompanha de perto sua recuperação física após uma nova cirurgia no joelho esquerdo. A expectativa na Vila Belmiro é que o novo contrato seja assinado até o início de janeiro.

O atacante passou por uma artroscopia na última segunda-feira, em Belo Horizonte, com o médico Rodrigo Lasmar, responsável também pelo departamento médico da seleção brasileira. Desde então, Neymar vem realizando sessões de fisioterapia em casa e se locomove com a ajuda de uma muleta. O jogador passou o Natal em Mangaratiba (RJ), junto da família, e tem mantido contato com os profissionais do Santos para ajustar detalhes de seu cronograma de recuperação.

Além da questão esportiva, o Peixe também trabalha nos bastidores para resolver o contrato de imagem com a NR Sports, empresa chefiada por Neymar Pai e responsável por gerir a carreira do atleta. O acordo prevê o pagamento de R$ 85 milhões até o fim de 2026, valor referente a compromissos comerciais assinados desde o retorno do craque à Vila Belmiro.

Apesar da complexidade financeira da negociação, as partes demonstram otimismo. O Santos sabe que Neymar mantém o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026 e vê o clube como um caminho ideal para se preparar e convencer Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, a incluí-lo na lista final.

Os próximos meses serão cruciais: a próxima Data Fifa ocorre em março, com amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos. Neymar, entretanto, deve voltar aos gramados apenas no início de fevereiro, ficando fora do início do Paulistão e das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

