Fluminense se distancia de Bouanga; entenda cenário

A negociação do Fluminense para a contratação de Bouanga caminha para um acordo apenas na próxima janela. O Lance! apurou que o estafe do jogador já admite que a transferência não vai acontecer nessa janela, mas espera portas abertas para o período de verão dos Estados Unidos — meio da temporada no Brasil. Pela urgência do Tricolor por um novo centroavante no elenco, resta saber se ainda vai haver interesse no gabonês por parte do Clube das Laranjeiras.

A recusa do Los Angeles FC foi noticiada inicialmente pelo "Território MLS" e confirmada pelo Lance!. O clube só aceitaria concluir o negócio caso encontrasse uma reposição para a saída de Bouanga, principal jogador do time e um dos melhores jogadores da MLS. O gabônes vê com bons olhos uma transferência para o Fluminense e as duas partes não teriam dificuldades para chegar a um acordo. O problema foi com o clube estadunidense . Além de ídolo do LAFC, Bouanga também é um dos jogadores mais dominantes da liga. A saída nunca foi um desejo do time

O que aproxima o Fluminense de um final feliz é a vontade de Bouanga de defender outro clube e o contrato curto em vigência — com vencimento no fim de 2027. O Los Angeles não deve conseguir um valor maior do que os mais de 15 milhões de euros pretendidos para abrir mão do jogador de 31 anos se não concluir a negociação agora. Por isso, o entrave foi mais pela falta de reposição da parte do LAFC do que por questões financeiras com o Tricolor.

O Lance! procurou o Fluminense oficialmente sobre a negociação. Até o momento da publicação dessa nota, não houve resposta.

A negociação ainda pode ter uma reviravolta. Isso porque a janela de transferências do futebol brasileiro fecha no dia 3 de março, e a da MLS apenas no dia 23 de abril. A mudança nas conversas não seria novidade para essa diretoria do Fluminense, que viveu situação parecida na contratação de Savarino.

Bouanga em 2025

🥅102 finalizações no gol

✅46 jogos

⚽32 gols

🎩10 assistências

⚡140 dribles certos

👟215 finalizações

Alvo do Fluminense, Bouanga faz golaço pelo Los Angeles FC em pré-temporada da MLS

Los Angeles FC e New York City FC empataram por 1 a 1 no último domingo (8), em amistoso de pré-temporada da MLS, disputado em meio às negociações envolvendo o Fluminense por Denis Bouanga, camisa 99 do Falcons. O atacante deixou sua marca na partida ao balançar as redes com um belo e decisivo gol nos instantes finais.

