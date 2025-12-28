Fluminense tem acerto com Arana e espera Atlético-MG por Hulk

O Fluminense está por detalhes de anunciar Guilherme Arana para 2026. O Tricolor mantém contato com o Atlético-MG também por conta de Hulk. O jogador vai resolver a sua situação com o Galo nos próximos dias. O Flu aguarda o desfecho dessa história para fazer uma proposta.

As conversas entre Fluminense e Atlético-MG por Guilherme Arana evoluíram rapidamente. O Tricolor e o Galo vão concretizar a transferência nas próximas horas. É o famoso "falta assinar". No planejamento tricolor, Arana é visto como um lateral experiente, regular e com boa capacidade ofensiva. O jogador se juntará a Renê e Fuentes na lateral esquerda do time, o último ainda não tem situação 100% assegurada para 2026.

Cria do Corinthians, Arana se destacou no futebol brasileiro ainda em 2017, quando foi destaque do Brasileirão pelo campeão Corinthians, antes da passagem pela Europa, no Sevilla. No retorno ao Brasil, dessa vez no Atlético-MG, o jogador voltou a se destacar e chegou a se firmar como principal nome da posição na Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2022. Uma lesão grave deixou o jogador de fora da competição. Mesmo após a contusão, o jogador recuperou espaço e segue valorizado no cenário nacional.

Fluminense espera por Hulk

Paralelamente, o Fluminense fez consultas para entender se existe margem para uma negociação por Hulk. O atacante ainda vai resolver o seu futuro com o Galo. Hulk é ídolo do clube mineiro e tem um salário alto para os padrões do futebol brasileiro.

Apesar da negociação não ser simples. O Fluminense vê o jogador como nome para resolver o problema na posição para 2026. O interesse em Hulk foi informado primeiro pelo "Jornada 1902".