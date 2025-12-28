Em momento conturbado no Flamengo, Cebolinha se tornou um ativo valioso no mercado. Um dos interessados, é o Fluminense, que observa o jogador com bons olhos há mais de um ano. O Tricolor fez sondagens ao estafe do atacante para entender se há chance de uma saída da Gávea, mas esbarrou na situação atual do Rubro-Negro, que tem impasse com Filipe Luís.

A consulta não avançou para proposta formal, mas teve como objetivo principal mapear o cenário contratual do jogador, que tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2026. A partir do meio do próximo ano, Cebolinha estará apto a assinar um pré-contrato e deixar o clube sem custos ao fim do vínculo.

A situação do jogador, porém, depende de Filipe Luís para se desenrolar. O Lance! apurou que o treinador é o único foco do departamento do futebol nesse momento. Por isso, qualquer outra negociação está travada. Além disso, o planejamento do elenco, fator que inclui Cebolinha, será iniciado a partir da definição do futuro do treinador.

Cebolinha é um nome que agrada muito o departamento de futebol do Fluminense há bastante tempo. A busca pela contratação do atacante não é novidade. Nessa janela, o Tricolor tem como um dos focos a busca por atacantes de lado que entreguem o que Keno conseguia oferecer em temporadas anteriores. Serna e Canobbio, titulares nas pontas, tem mais características de força.

