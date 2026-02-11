Torcedores do Palmeiras se chocam com lance de Weverton no Brasileirão: 'Demais'

O goleiro Weverton, com passagem histórica pelo Palmeiras, cometeu um erro inusitado no jogo entre São Paulo e Grêmio, na noite desta quarta-feira (11). Nas redes sociais, torcedores do Verdão reagiram ao lance.

No Morumbis, o meia Danielzinho foi lançado, a bola bateu nas suas costas e encobriu Weverton. O goleiro abriu o braço e cometeu pênalti no jogador do São Paulo para evitar o gol. Na cobrança, Lucas Moura abriu o placar.

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras repercutiram muito o pênalti cometido por Weverton no duelo. Veja a jogada e a reação abaixo:

Veja jogada de Weverton no duelo

Weverton deixou o Palmeiras depois de passagem histórica

O Palmeiras vê Weverton como um dos principais ídolos da "Era Abel Ferreira", por isso concordou em respeitar a decisão do goleiro, que comunicou o desejo de deixar o clube para ter mais minutos em campo. Assim como adiantado anteriormente pelo Lance!, a comissão técnica vê Carlos Miguel como titular da posição.

Weverton foi bastante elogiado por Abel Ferreira durante a entrevista coletiva, sendo considerado pelo treinador o maior goleiro da história do Palmeiras.

Weverton foi contratado pelo Verdão em 2018 e viveu altos e baixos no clube. Ao chegar, iniciou a trajetória como terceiro goleiro, mas terminou a competição nacional como titular. Naquele ano, conquistou o primeiro título pelo Palmeiras: o Campeonato Brasileiro.

Em 2020, após a chegada de Abel Ferreira, Weverton passou a integrar um dos elencos mais vitoriosos da história alviverde. Ao todo, conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).