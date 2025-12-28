Valores, pressão e possíveis substitutos: como está a negociação entre Flamengo e Filipe Luís

A novela pela renovação de contrato de Filipe Luís no Flamengo está chegando perto do fim, mas ainda com um desfecho indefinido. O atual vínculo entre as partes se encerra no próximo dia 31 de dezembro. Sem acordo entre o treinador e o clube carioca, os torcedores rubro-negros vivem um momento de tensão. Mas o que está em jogo? O Lance! explica para você.

A diretoria do Flamengo, com José Boto, diretor de futebol, e Bap, presidente do clube, chegou a um acordo com Jorge Mendes, empresário de Filipe Luís, pelo tempo de duração do contrato: dois anos. O aspecto financeiro, entretanto, é o principal dilema da negociação.

Conforme apuração do Lance!, Filipe Luís pediu cerca de R$ 3 milhões por mês, livres de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco e Diogo Linhares (Rodrigo Caio e Márcio Torres são da comissão permanente do clube).

O Flamengo, por sua vez, tentou chegar o mais próximo possível do valor solicitado pelo treinador, mas ainda está distante de um denominador comum. Filipe chegou a diminuir a pedida e aceitar a oferta rubro-negra, mas deixou claro ao clube que o Fla precisaria acertar, separadamente, a situação dos auxiliares. O clube discorda deste formato. A informação é do "Ge".

A tendência, diante deste cenário, é que o Flamengo não espere muito tempo para resolver este imbróglio. Anteriormente, o prazo para definição foi estabelecido para este domingo.

Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Internamente, correntes políticas do Flamengo apressam a diretoria por um desfecho imediato, com ou sem Filipe. O entendimento é que a demora possa atrapalhar até mesmo o planejamento para a próxima temporada.

A principal dificuldade, neste momento, é a queda de braço entre o diretor de futebol do Flamengo e o agente do treinador. Nenhuma das partes parece disposta a ceder mais. Para a cúpula rubro-negra, a proposta formalizada pelo empresário português está fora da realidade.

É importante destacar que, caso não fique no Flamengo, Filipe Luís não conseguiria imediatamente trabalhar na Europa, uma meta que já estipulou para sua carreira. Isso porque ele não preenche os requisitos exigidos pela Federação Europeia de Futebol (Uefa) para atuar no continente.

Flamengo tem preferência pela permanência de Filipe Luís, mas também está atento ao mercado

Desde o início das tratativas, o Flamengo deixou claro que prioriza a permanência de Filipe Luís. Entretanto, diante do desacordo entre as partes, o clube ligou um alerta e já está atento ao mercado. Atualmente, dois nomes aparecem como possíveis substitutos: Artur Jorge e Leonardo Jardim.

Campeão pelo Botafogo, Artur Jorge treina o Al-Rayyan, do Catar, com contrato até o meio de 2027. O cenário para uma possível saída do clube catari é delicado, uma vez que sua multa rescisória é de US$ 6 milhões (cerca de R$ 33,2 milhões).

Já Leonardo Jardim, por outro lado, está sem clube. Ao término da temporada de 2025, o técnico português pediu demissão do Cruzeiro para dar uma pausa na carreira. Assim, é improvável que tope um novo desafio.

Anteriormente, o nome de Luís Castro também foi cogitado. No entanto, o português foi anunciado recentemente pelo Grêmio.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.