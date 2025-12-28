São Paulo vê negociação por Vitinho, do Botafogo, travar; entenda cenário
Tricolor estudava trocas com o Botafogo
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo vinha, nos últimos dias, tentando negociar jogadores do Botafogo em um cenário que poderia envolver até mesmo trocas de atletas. Um dos nomes mais cogitados era o do lateral-direito Vitinho, posição considerada prioritária pelo clube no mercado. O Lance! apurou, no entanto, que as conversas travaram e não houve avanço nas negociações, o que pode esfriar a possibilidade de negócio.
O Tricolor estudava envolver três atletas do elenco nas tratativas: Pablo Maia, Ferraresi e Rodriguinho. Vitinho aparecia como um alvo mais concreto, enquanto nomes como Savarino e Joaquín Correa também chegaram a ser discutidos. Entre os jogadores do São Paulo, Ferraresi era visto como um cenário mais viável, mas, até o momento, a situação segue sem evolução.
Pablo Maia desperta interesse de clubes do exterior, conforme apurou o Lance!. Já no caso de Rodriguinho, que tem contrato até o fim do próximo ano, a reportagem apurou que um empréstimo não agrada ao estafe do jogador, que prioriza um projeto de longo prazo. Neste momento, uma venda é considerada o melhor caminho. Diante do impasse, o São Paulo avalia outros modelos de negociação no mercado.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
São Paulo já fechou dois reforços para 2026
O São Paulo fechou dois reforços para 2026. Danielzinho, meia que pertencia ao Mirassol, foi anunciado na última semana. Já o goleiro Carlos Coronel, que chega livre após anos atuando na MLS, aguarda apenas a assinatura de contrato para ser oficializado pelo clube. Ao mesmo tempo, o Tricolor avalia possíveis dispensas com foco no ajuste da folha salarial, mas reconhece a necessidade de reforçar algumas posições do elenco.
Em relação ao modelo de negócio, o São Paulo tem priorizado atletas livres no mercado ou que cheguem por empréstimo, como nos casos de Danielzinho e Carlos Coronel, considerados exemplos do perfil buscado pela diretoria.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias