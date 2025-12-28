Vasco encaminha saída de zagueiro para o Ceará

O Vasco da Gama encaminhou a saída do zagueiro Lucas Oliveira para o Ceará. O defensor será transferido em definitivo para o Vozão, mas o clube de São Januário manterá uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

No Ceará, Lucas Oliveira chega para reforçar o setor defensivo e passa a integrar o grupo de zagueiros formado por Marllon, Willian Machado e Éder. A negociação acontece em meio à indefinição sobre o futuro de Marcos Victor, emprestado pelo Bahia, que não deve permanecer no clube cearense.

Contratado pelo Vasco no início de 2025, vindo do Cruzeiro, Lucas Oliveira chegou em um modelo de negócio semelhante ao que agora será adotado com o Ceará, com o clube de origem mantendo parte dos direitos econômicos. No Gigante da Colina, porém, o defensor não conseguiu se estabilizar: foram 15 jogos e 702 minutos em campo.

Lucas Oliveira na partida entre Vasco e Cruzeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

O melhor momento do zagueiro com a camisa vascaína aconteceu no clássico contra o Flamengo, quando substituiu Robert Renan, afastado após sofrer uma concussão. Na ocasião, Lucas Oliveira foi elogiado publicamente por Fernando Diniz, que destacou a atuação segura do defensor.

- Eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, mas hoje a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. Um jogador que estava um bom tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui, jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito.

