Fluminense negocia contratação de Cuello, centroavante argentino

O Fluminense formalizou uma proposta pelo atacante Alexis Cuello, atualmente no San Lorenzo. A oferta inicial enviada pelo clube carioca, no entanto, não agradou aos dirigentes argentinos, que consideraram os valores abaixo do esperado e a recusaram.

O Tricolor avalia uma nova investida no argentino, desta vez com cifras mais próximas do que o clube de argentino considera ideal. A negociação, porém, pode ser travada pela repercussão negativa do nome do jogador entre os torcedores do Fluminense. A informação da negociação foi dada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo. Até a confirmação do Lance!, torcedores se manifestaram nas redes sociais protestando contra a chegada do jogador, principalmente pelo baixo número de gols na carreira.

Aos 25 anos, Cuello soma quatro partidas na temporada, com dois gols marcados e duas assistências distribuídas. Em 2025 foram seis gols em 37 jogos, números inferiores ao do criticado Everaldo, que deixou o Tricolor na última semana.

Zubeldía comenta possível chegada de centroavante no Fluminense

O técnico Luis Zubeldía foi questionado sobre a chegada de um atacante que chegaria para compor elenco após a vitória do Fluminense sobre o Botafogo. O treinador respondeu à pergunta que fazia menção implícita a Cuello citando características que batem com o estilo de jogo do atacante. O nome de Cuello não foi mencionado pelo jornalista ou por Zubeldía em nenhum momento.

— Sempre que o Fluminense fez contratações, pelo menos desde que eu estou aqui, foi para melhorar o elenco, para ter mais opções. Nós nos reunimos, seguimos trabalhando até mesmo durante as festas, em reuniões, analisando opções. Vimos muitos jogadores, e as contratações foram poucas, mas de muito bom nível, entendendo os nossos gostos e o estilo que queremos dar à equipe. Com muita consciência, estamos tentando incorporar alguém que se adapte ao sistema que eu utilizo. Não gosto de colocar jogadores muito rígidos, mas sim atletas que possam atuar em duas ou três posições, que tenham mobilidade, que busquem espaços, que deem intensidade à equipe. Claro que a quantidade de gols é importante em um time, mas não pode ser o único argumento.

