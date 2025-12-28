menu hamburguer
Botafogo acerta contratação de Villalba

Destaque do Nacional (URU) é aprovado em exames médicos e reforça o Glorioso

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/12/2025
17:53
Atualizado há 0 minutos
Villalba Nacional Botafogo
Reforço do Botafogo, Lucas Villalba em ação pelo Nacional (URU) (Foto: Divulgação / Nacional)
O Botafogo encaminhou a contratação do atacante Lucas Villalba, destaque do Nacional (URU). O jogador esteve no Rio de Janeiro nos últimos dias, passou por exames médicos e foi aprovado. Ele será o segundo reforço do clube para a temporada de 2026, que já havia acertado a chegada do zagueiro Riquelme.

Para concretizar a negociação, o Glorioso irá desembolsar cerca de US$ 3 milhões (R$ 16,3 milhões), valor que inclui metas futuras e bônus previstos em contrato. O atleta é aguardado no início dos trabalhos de 2026, quando o elenco alvinegro inicia a preparação para a próxima temporada.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do TF e confirmada pela apuração do Lance!. Villalba retornará à cidade para se apresentar na pré-temporada, já integrado ao elenco que será comandado por Martín Anselmi.

O jogador de 24 anos disputou a última edição da Copa Libertadores pelo Nacional. Ao longo da temporada, o atacante marcou quatro gols e encerrou o ano com o título do Campeonato Uruguaio. Em 2024, quando ainda atuava pelo Montevideo City Torque, o ponta-direita foi convocado para a seleção do Uruguai, mas não entrou em campo.

Villalba Nacional Botafogo
Reforço do Botafogo, Lucas Villalba em ação pelo Nacional (URU) (Foto: Divulgação / Nacional)

