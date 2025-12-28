Fluminense decide futuro de Freytes após proposta da Itália

O Fluminense recusou uma proposta do Bologna pelo zagueiro Juan Pablo Freytes e decidiu manter o argentino no elenco para a temporada de 2026. A investida do clube italiano aconteceu há cerca de 20 dias, no valor de 5 milhões de euros, mas foi considerada abaixo do que o Tricolor avalia como justo pelo defensor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Segundo apuração do Lance!, a diretoria respondeu oficialmente ao Bologna informando que não tinha interesse em negociar Freytes naquele patamar financeiro. Após a negativa, os italianos nunca mais enviaram outra proposta. A informação da negativa foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada.

Depois disso, com a saída de Thiago Silva, o Fluminense redefiniu o planejamento para o setor defensivo e bateu o martelo pela permanência de Freytes como peça importante do elenco para o próximo ano. Freytes é um jogador valorizado no mercado europeu desde antes do Mundial de Clubes. O Fluminense já negou outra proposta do Velho Continente pelo zagueiro poucos meses atrás.

continua após a publicidade

O nome do argentino não está "no mercado", mas o Fluminense está disposto a ouvir propostas melhores. A transferência não seria um problema para Freytes, que vê a mudança para a Europa como um passo a mais na carreira.

➡️ Cofre cheio: veja as dez maiores rendas do futebol brasileiro em 2025

Apesar da negociação não ter avançado entre os clubes, o Bologna chegou a alinhar bases contratuais com Freytes. O zagueiro argentino deu sinal verde para a transferência, com tempo de contrato e valores salariais ajustados diretamente com os italianos.