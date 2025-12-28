Anselmi é esperança para resolver problema crônico do Botafogo em 2025

O Botafogo enfrentou um problema crônico no setor ofensivo em 2025. Em 70 partidas disputadas no ano, a equipe fez 91 gols, uma média de apenas 1,3 gol por jogo. A chegada do técnico Martín Anselmi, contudo, pode ser fundamental para a mudança do panorama para 2026.

Os trabalhos anteriores de Anselmi foram marcados pela ofensividade. No Cruz Azul, por exemplo, o argentino comandou a equipe que fez 92 gols em 50 partidas, média de 1,84 gol por jogo. No Independiente del Valle, principal trabalho do treinador na carreira, foram 134 bolas nas redes adversárias em 75 jogos, média de 1,79.

Até mesmo no último trabalho de Anselmi, com uma passagem mais curta pelo Porto, os números foram superiores em comparação ao Botafogo deste ano. Com 32 gols em 21 jogos, a média de 1,52 gol por jogo foi a menor da carreira, mas suficiente para superar a temporada do Alvinegro.

Assim, a expectativa é que Martín Anselmi consiga trazer ao Botafogo um estilo de jogo mais ofensivo e produtivo. O elenco alvinegro se reapresenta no Espaço Lonier no dia 5 para iniciar a temporada 2026. O técnico argentino, por sua vez, é aguardado no Rio de Janeiro na véspera do dia de reapresentação.

