João Fonseca perde a cabeça e o jogo na estreia do Masters 1000 de Madri

No duelo entre os caçulas do top 100 do ranking mundial, ambos com 19 anos, João Fonseca se irritou na derrota na estreia do Masters 1000 de Madri, já na terceira rodada, neste domingo. O carioca destruiu a raquete ao sofrer a primeira quebra no set decisivo, na derrota para o anfitrião Rafael Jodar (42º do mundo), por 7/6 (4), 4/6 e 6/1. O próximo torneio do brasileiro (31º) é o Masters 1000 de Roma, a partir do dia 6 de maio, também no saibro.

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O jogo deste domingo foi bastante franco, por vezes nervoso, com dois tenistas que gostam de ir ao ataque. O brasileiro, principalmente, com sua potente direita, enquanto o rival tem no backhand sua principal arma. Nas arquibancadas, o clima era de Copa Davis, com torcedores para os dois lados.

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Abaixo, os números do confronto deste domingo, que mostram que o atleta da casa foi mais certeiro no ataque (28 a 20 nos winners, pontos vencedores) e mais preciso nos break points. Jodar salvou cinco das sete chances que o rival teve, enquanto João Fonseca só salvou um de quatro.

Gráfico mostra números da derrota de João Fonseca para Rafael Jodar em Madri (Reprodução)

Vale lembrar que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira saiu de bye na primeira rodada e, na segunda, contou com a desistência do croata Marin Cilic para avançar por W.O.

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Nas oitavas de final, sua primeira no torneio, Jodar encara o tcheco Vit Kopriva (66º, de 28 anos), algoz do francês Arthur Rinderknech (26º), por 6/4, 3/6 e desistência.

Pela campanha até aqui, o anfitrião já garantiu um salto de oito colocações no ranking mundial, assumindo o 34º lugar. O tenista da casa, aliás, se tornou apenas o segundo adolescente e convidado a chegar tão longe na competição. O outro foi o argentino Juan Martin Del Potro (ex-top 3), em 2007.

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3º set: Jodar 6/1

Com um winner de direita, Jodar fecha o jogo. João, enfim, sai do zero: 5/1 para o espanhol. Brasileiro desperdiça dois breaks, e rival abre 5/0. O espanhol segue com o pé no acelerador e conquista nova quebra: 4/0. Anfitrião confirma, e brasileiro vai sacar em 0/3. João erra a jogada, sofre a quebra e destrói a raquete. Espanhol acerta um winner de esquerda e tem o break no segundo game. Jodar confirma na abertura.

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2º set: João Fonseca 6/4

Brasileiro confirma de zero e fecha o set. O atleta da casa diminui para 5/4. O brasileiro confirma de zero e abre 5/3. Jodar segue lutando e diminui a desvantagem para 4/3. João confirma de zero e abre 4/2. Anfitrião confirma, e brasileiro vai sacar em 3/2. O carioca salva um break e abre 3/1. Jodar tem dificuldades, mas diminui a desvantagem para 2/1. Pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma e abre 2/0. João começa o set com quebra. Vai sacar em 1/0. Brasileiro vence um rally e tem o primeiro break do set. Espanhol começa sacando a segunda parcial.

1º set: Jodar 7/6 (4)

Carioca erra e a devolução, e Jodar fecha em 7/4 o tiebreak Brasileiro erra uma direita, e adversário tem dois set points: 6/4 e saque. Com um winner de direita na paralela, João faz 4/5. Número 1 do Brasil faz um winner de esquerda cruzada e vai sacar em 3/5. Jodar erra na rede, e João vai sacar em 2/5. Anfitrião tem 5/1. Espanhol força a devolução e abre 4/1. João diminui a desvantagem: 3/1. Com novo erro do adversário, Jodar tem 3/0. Brasileiro erra a devolução, e rival abre 2/0. João comete um erro para fora na abertura. Set será decidido no tiebreak. Jodar saca em 30/30. Carioca confirma novamente: 6/5. Parcial segue bem equilibrada, agora 5/5. Sem sustos, João confirma e faz 5/4. Jodar empata em 4/4. Número 1 do Brasil confirma de zero e vira o set. João Fonseca devolve de zero a quebra. E vai sacar em 3/3. O brasileiro força as devoluções, e oponente saca em 0/30. Jodar faz um winner de esquerda na paralela e conquista a primeira quebra do jogo. João erra um forehand na rede, e adversário tem seu primeiro break. De zero, o espanhol empata a parcial (2 a 2). O brasileiro confirma o saque. Jodar salva os três breaks e empata (1 a 1). Com um smash, o anfitrião salva novamente. João vence um rally e tem novo break. Com um ótimo primeiro saque, Jodar salva a primeira chance. Depois, com um ace, escapa da segunda. Espanhol saca em 15/40, brasileiro tem dois breaks. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma. O tenista carioca abre 40/0, comete uma dupla-falta, e o rival empata. Número 1 do Brasil inicia o duelo no saque. Terminou o aquecimento, jogo começa em instantes. João Fonseca e Rafael Jodar são ovacionados na Manolo Santana. O brasileiro e o anfitrião estão a caminho da quadra central.