João Fonseca estreia contra Jodar em Madri; horário e onde assistir
Número 1 do Brasil enfrenta o espanhol pela primeira vez na carreira
- Matéria
- Mais Notícias
Após a desistência do croata Marin Cilic na segunda rodada, na sexta-feira, e o avanço por W.O., João Fonseca, enfim, estreia, neste domingo, no Masters 1000 de Madri. O adversário do número 1 do Brasil e 31 do mundo é o espanhol Rafael Jodar, que tem os mesmos 19 anos e é o 42º do ranking, em confronto inédito. A partida começa em torno das 16h30 (de Brasília), e o Lance! transmite ao vivo.
O embate entre os caçulas do top 50 do tênis mundial acontece na quadra central do torneio espanhol, a Manolo Santana, logo após o duelo a chinesa Zheng e a cazaque Elena Rybakina, que começa não antes das 15h (de Brasília).
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tanto João Fonseca quanto Jodar chegam muito confiantes à partida deste domingo. O brasileiro, pela primeira vez na carreira, emplacou duas quartas de finais consecutivas (no Masters 1000 de Monte Carlo e no ATP 500 de Munique, ambos no saibro).
O tenista da casa, por sua vez, venceu, no início de abril, no saibro do ATP 250 de Marraqueshe, no Marrocos, seu primeiro torneio desse nível. E, na sexta-feira, conquistou a maior vitória da carreira, a primeira contra um top 10, derrubando o australiano Alex De Minaur (8º).
Eliminado na segunda rodada em Madri em 2024 e na temporada passada, o carioca joga, pela primeira vez na carreira, um Masters 1000 como cabeça de chave.
Neste sábado, o carioca treinou com o duplista gaúcho Orlando Luz:
🎾✅ Ficha técnica
João Fonseca x Rafael Jodar - 3ª rodada do Masters 1000 de Madri
📅 Data: Domingo, dia 26 de abril de 2026, em torno das 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Madri, Espanha
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)
Tudo sobre
