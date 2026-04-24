Adversário desiste, e João Fonseca avança por WO em Madri

O aguardado duelo entre gerações no Masters 1000 de Madri tomou um rumo inesperado nesta tarde de sexta-feira (24). Faltando apenas uma hora para o início da partida, o croata Marin Cilic (51º) anunciou sua desistência do torneio. Com o WO, o brasileiro João Fonseca (31º) vai diretamente para a terceira rodada da competição.

continua após a publicidade

O campeão do US Open de 2024 revelou que o motivo foi através de uma intoxicação alimentar.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tradução: "Olá a todos, infelizmente, tive uma intoxicação alimentar ontem. Depois de tentar me recuperar a noite toda, meu corpo está exausto e não estou em condições de entrar em campo.

Peço desculpas a todos os torcedores que estavam esperando para assistir à partida. Estava muito animado para voltar a Madri. Obrigado a todos pelo apoio. Boa sorte João Fonseca! Espero que tenhamos a oportunidade de jogar juntos novamente em algum lugar!"

O terror dos veteranos

Embora a partida não tenha ocorrido, o retrospecto recente de Fonseca indicava favoritismo. O jovem carioca consolidou-se como um verdadeiro "carrasco" de atletas experientes: são 10 vitórias em 15 confrontos contra tenistas de 30 anos ou mais. A invencibilidade contra veteranos já dura desde outubro do 2025, reforçando a maturidade tática do brasileiro diante de nomes consagrados do circuito.

continua após a publicidade

➡️ Alcaraz desiste de Roland Garros e dá adeus à defesa do título

O croata Marin Cilic seráia o primeiro rival de João Fonseca em Madri (Reprodução)

🎾 Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Prova de fogo no horizonte

Agora, João Fonseca aguarda a definição de sua chave para saber quem será o próximo obstáculo. A tendência é que o brasileiro encare uma pedreira na sequência: o australiano Alex de Minaur, atual número 8 do mundo e oitavo favorito ao título. De Minaur enfrentará o espanhol Rafael Jodar.

continua após a publicidade

Caso o confronto contra o "Demon" se confirme, será o teste definitivo para as pretensões de Fonseca no torneio, colocando frente a frente a potência do seu forehand contra a agilidade defensiva de um dos membros do top 10 mundial.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial