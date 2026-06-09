logo Lance!
Logo Lance!X

Logo Lance!

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Tenistória: Guto Miguel, do sobrepeso e da preguiça ao título de Roland Garros

Técnico Santos Dumont conta detalhes do trabalho com o goiano de 17 anos

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
09/06/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Conteúdo Especial
Carregando conteúdo especial...

Quem vê o goiano Luis 'Guto' Miguel, de 17 anos, primeiro brasileiro campeão juvenil de Roland Garros, voando em quadra, talvez não imagine o trabalho que o fez chegar até aqui. Mas, ao Lance!, Santos Dumont Guimarães, um dos dois técnicos do número 1 do mundo da categoria, contou um pouco dos desafios ao lado do pupilo. Confira no vídeo acima.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Mini-craques do Futuro: Guto Miguel no caminho certo para brilhar entre os profissionais
➡️Veja semelhanças entre Guto Miguel e João Fonseca
➡️ Veja como foi a vitória de Guto Miguel em Paris

  • A emoção de Guto Miguel com seu staff em Roland Garros (Foto Julien Crosnier/FFT)

    João Fonseca e ex-seleção brasileira parabenizam Guto Miguel

    Tênis
    Há 1 dia
  • A emoção de Guto Miguel com o título juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)

    Guto Miguel, campeão de Roland Garros, subiu mais de 750 posições no ano

    Tênis
    Há 1 dia
  • Guto Miguel e o troféu de campeão juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)

    Histórico! Guto Miguel é campeão juvenil de Roland Garros 2026

    Tênis
    Há 2 dias

    • Dumont e o técnico Kike Grangeiro começaram a treinar a principal estrela do Time Rede Tênis, em Brasília, há quatro anos:



    - Um fato curioso é que o Guto (no início da parceria) era mais gordinho, cheinho, preguiçoso, trabalhava muito pouco. Naquela época, de cinco dias da semana, ele trabalhava um dia e meio, os outros enrolava. Um dos frutos legais do trabalho foi o Guto gostar de trabalhar e evoluir nesse processo. Então, a maior coisa é ele aprender a treinar, não é fácil, melhorar o volume de treinos, de físico, se alimentar adequadamente, é tudo um processo. Tudo o que aconteceu até agora é fruto de muito trabalho, de muitas viagens, frustrações, vitórias, e de sempre se superar.

    A resiliência e maturidade, apesar da pouca idade, são duas das armas do goiano.

    - No final do ano passado a gente teve uma superação muito grande. Jogamos torneios em Guadalajara, no México, que era para ele estar entre os 10 do mundo (juvenil), para ganhar os wild cards para os Challengers. No primeiro, o Guto fez três jogos de 3 horas, duríssimos, estava cansado mentalmente, e aí ele perdeu a semifinal, depois de abrir 6/0 e 3/0, contra um cara que ele não deveria perder, mas acabou superado por 7/6 no terceiro set. Quando acabou, falei: 'Cara, você não tem condição de estar aqui, a gente tem que ir embora, o mental está ruim'. Aí ele me pediu um tempo, que iria conversar com o pai dele e com o psicólogo. Depois, ele chegou para mim e falou: 'Vamos ficar, jogar, e ganhar, você está comigo?' Respondi que estou com ele sempre. Ele foi campeão, e, no final, nem comemorei. Ele perguntou por que e respondi que estava tão cansado mentalmente que não consegui comemorar tanto que eu deveria, mas que ele é campeão e conseguiu atingir. O Guto é muito desse jeito - define o técnico.

    Técnico de Guto quer mais

    Os dois treinadores têm a parceria do preparador físico Marcelo Prata, do nutricionista Henrique Bernardes, do fisioterapeuta Fernando Calixto e do psicólogo Pedro Lobo para seguir lapidando essa joia do tênis brasileiro:

    continua após a publicidade
    Gráfico mostra feitos da carreira do goiano Guto Miguel (Reprodução)
    Gráfico mostra feitos da carreira do goiano Guto Miguel (Reprodução)


    - Todos nós trabalhamos muito bem para o Guto chegar onde chegou. Só que a gente quer mais, então esse é o início de um caminho longo. Muitas vezes duvidaram da gente, mas cada vez mais vamos trabalhar para provar que vamos conseguir.

    Guto Miguel (d) com os técnicos Santos Dumont e Kike Grangeiro e o Thiago Monteiro no Rio Open de 2024 (Reprodução)
    Guto Miguel (d) com os técnicos Santos Dumont e Kike Grangeiro e o Thiago Monteiro no Rio Open de 2024 (Reprodução)

    🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Guto Miguel e o troféu de campeão juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)
    Guto Miguel e o troféu de campeão juvenil de Roland Garros (Foto: FFT)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Palestra de Magic Paula no Tijuca Tênis Clube (Foto: Mariana Freire)
    NBBMagic Paula relembra prata em Atlanta 1996 em palestra no Tijuca Tênis ClubeHá 32 minutos
    Arthur Bento, Lukas Bergmann e Maicon fazem parte da nova geração de ponteiros do Brasil (Fotos: Volleyball World e Thiago Mendes)
    VôleiBernardinho vê nova geração de ponteiros do Brasil com preocupaçãoHá 47 minutos
    Wembanyama, dos Spurs, olha para o telão do Madison Square Garden no jogo 3 das finais da NBA (Foto: SAUL LOEB / AFP)
    NBASpurs batem Knicks fora de casa e vencem a primeira nas finais da NBAHá 6 horas
    Presidente Trump batendo continência durante hino nacional dos EUA
    Mais EsportesTrump é vaiado por torcedores em jogo das finais da NBAHá 8 horas
    Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)
    LutasA seis dias do UFC Casa Branca, Poatan muda o visualHá 10 horas
    De'Aaron Fox, dos Spurs, é marcado por Landry Shamet, dos Knicks, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES)
    NBAVeja os lances da vitória dos Spurs sobre os Knicks nas finais da NBAHá 10 horas
    continua após a publicidade

    Mais LANCE!

    Lukas Bergmann realiza passe em Brasil x Canadá pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
    VNL: Sem Lukas Bergmann, Bernardinho leva 17 atletas para a etapa de Brasília
    O sinal do hexa? Entenda por que os brasileiros precisam torcer para os Knicks na NBA
    Patrick Ewing era o principal jogador do New York Knicks em 1999 (Foto: ROBERT SULLIVAN/AFP)
    Como era o mundo na última final de NBA do New York Knicks?
    João Fonseca gesticula na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    João Fonseca assume 1º lugar da América do Sul e quebra escrita de 11 anos
    Por que Nova York ainda ignora a Copa do Mundo? A culpa é dos Knicks
    Hamilton empata recorde de Ayrton Senna em Mônaco
    Após 33 anos, Ayrton Senna ganha companhia em recorde de Mônaco
    Kimi Antonelli comemorou a vitória no GP de Mônaco com um pulo no mar — Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP
    VÍDEO: Antonelli celebra vitória em Mônaco com mergulho no porto
    Jalen Brunson, dos Knicks, é marcado por Stephon Castle, dos Spurs, no jogo 2 das finais da NBA (Foto: Foto por JOE MURPHY / NBAE / GETTY IMAGES)
    Knicks x Spurs pelo jogo 3 da final da NBA; horário e onde assistir
    Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
    Alex Poatan critica comportamento de rival antes do UFC Casa Branca
    Arman Tsarukyan venceu a luta principal do (Foto: Divulgação / Reprodução UFC)
    Lutador aposta R$ 5,2 milhões contra Topuria no UFC Casa Branca
    Comemoração do Knicks em quadra do título da NBA de 1973 (Foto: Reprodução / New York Knicks)
    Como foi o último título do New York Knicks na NBA?
    Brendan Allen vence Edmen Shahbahzyan no UFC Vegas 118 (Foto: Divulgação/ UFC)
    De camisa da Seleção: americano representa o Brasil e fatura R$ 512 mil no UFC
    Brasil vence Bulgária na semana 1 da VNL 2026, em Brasília (Foto: Volleyball World)
    Brasil oscila, mas termina etapa da VNL Brasília com saldo positivo