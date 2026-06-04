Mirra Andreva, aos 19 anos, se tornou, nesta quinta-feira, a primeira atleta, entre mulheres e homens, nascida a partir de 2005, a chegar a uma decisão de Grand Slam. A façanha veio com a vitória incontestável sobre ucraniana Marta Kostyuk (15ª do mundo), por 2 sets a 0, por 6/1 e 6/3, em apenas 1h16m, em Roland Garros.

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- Primeiro de tudo, as condições foram muito difíceis hoje, estava quente. Eu não conseguia entender em que direção o vento estava indo e, sim, foi muito difícil. Mas eu estou feliz, pois fiquei focada, foi um dos dias em que senti que tudo poderia acontecer e foi um pouco imprevisível. Disse a mim mesma para lutar até o fim. Joguei com essa mentalidade e estou muito feliz por isso - celebrou, feliz da vida, Andreeva.

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Número 8 do mundo, a tenista russa também se tornou a quinta mais jovem, nos últimos 30 anos, a alcançar a decisão do mais importante torneio no saibro do circuito mundial.

Até esta quinta-feira, o maior feito da número 1 da Rússia, em Grand Slams, havia sido alcançado também na Philippe Chatrier, a quadra central de Paris. Em 2024, a jovem tenista chegou às semifinais. Já na edição passada, a derrota aconteceu nas quartas de final.

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Compatriota no caminho de Andreeva

Na final de sábado, Andreeva enfrenta a compatriota Diana Shnaider (23ª) ou a polonesa Maja Chwalinska (114ª). A primeira protagonizou, na quarta-feira, a maior zebra até aqui, desbancando a líder do ranking, a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Brasil tem finalista na chave juvenil

Na chave juvenil de Roland Garros, o Brasil terá um representante na chave masculina. Isso porque Leonardo Storck venceu nesta quinta e vai decidir a vaga à decisão contra Luis Guto Miguel.

- Muito feliz com essa vitória de hoje. É a primeira semifinal de Grand Slam, primeira vez jogando em Roland Garros, então acho que a emoção está bem alta. Só tenho a agradecer a Deus, à minha família, que fica me apoiando sempre, ao meu time da Rio Tennis Academy e a todos os brasileiros que estavam na quadra hoje me apoiando. Sou muito grato a todos vocês. É mais um passo dado, seguindo com a rotina e amanhã tem mais - festejou Storck.



Quem avançar joga pelo título contra um americano: Keaton Hance ou Michael Antonius.

Na chave juvenil feminina, a brasileira Victoria Barros, terceira favorita, também está na semifinal. Seu mais recente triunfo foi sobre a sul-coreana Ha Eum Lee, por 2/6, 6/1 e 6/4. Para chegar à decisão, a tenista do Brasil, número 4 do mundo, precisará eliminar a chinesa Xinran Sun (2ª).