Alcaraz e Nadal comemoram o bicampeonato da Espanha na Copa
Número 3 do mundo levou a taça ao gramado, antes da final contra Argentina
De fora dos últimos dois Grand Slams (Roland Garros e Wimbledon) por conta de uma lesão no punho direito, Carlos Alcaraz teve um ótimo motivo para comemorar neste domingo. Afinal, pé-quente, o número 3 do mundo foi um dos convidados especiais no Estádio Nova York/Nova Jersey, onde a Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo, ao derrotar a Argentina, na prorrogação, por 1 a 0.
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Ainda com a proteção no punho, o ex-número 1 do mundo comemorou muito a conquista da seleção de seu país.
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Carlos Alcaraz's reaction to Spain winning the World Cup— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 19, 2026
He is thriving 😭😭😭😭
(h/t @sinnermilton) pic.twitter.com/1gUrtFTC7D
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Carlos Alcaraz celebrando o fim do jogo da Copa do Mundo, vencido pela Espanha.— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) July 19, 2026
(via @ESPNtenis) pic.twitter.com/6Vh9FRWwAb
O ex-número 1 do mundo, por sinal, teve a honra de levar a taça (dentro de um baú) ao gramado, antes de a final começar, ao lado da atriz Jung Ho-yeon :
Carlos brought out the trophy ahead of the World Cup final ‼️🏆🇪🇸 @carlosalcaraz #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Rmkbcd26AU— Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2026
Nadal também festeja o título da Espanha
Melhor jogador da história não só da Espanha, como um dos mais vencedores da modalidade em todos os tempos, Rafael Nadal compartilhou, nas redes sociais, sua comemoração, em casa, em Palma de Mallorca:
'Vamoooooos! Campeões do mundo pela segunda vez!', escreveu o recordista de títulos de Roland Garros (14) e de outros oito troféus de Grand Slams.
Na véspera da final, Rafa, que é sobrinho de um ex-jogador da seleção espanhola, Miguel Angel Nadal, escreveu um texto sobre sua relação com a modalidade.
'Desde pequeno o futebol é uma das minhas maiores paixões. Sempre me diverti jogando, vendo partidas e apoiando nossa seleção. E me lembro da emoção de viver a final na África do Sul, em 2010', escreveu, referindo-se ao primeiro título do país no Mundial.
VAMOOOOOOOS 🇪🇸🏆— Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 19, 2026
¡CAMPEONES DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ! ⭐️⭐️ pic.twitter.com/IbkSFwOqgy
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