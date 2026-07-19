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Alcaraz e Nadal comemoram o bicampeonato da Espanha na Copa

Número 3 do mundo levou a taça ao gramado, antes da final contra Argentina

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 20:36
Atualizado há 0 minutos
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Alcaraz comemora o título da Espanha na Copa do Mundo
Alcaraz comemora o título da Espanha na Copa do Mundo (Reprodução)

De fora dos últimos dois Grand Slams (Roland Garros e Wimbledon) por conta de uma lesão no punho direito, Carlos Alcaraz teve um ótimo motivo para comemorar neste domingo. Afinal, pé-quente, o número 3 do mundo foi um dos convidados especiais no Estádio Nova York/Nova Jersey, onde a Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo, ao derrotar a Argentina, na prorrogação, por 1 a 0.

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    Ainda com a proteção no punho, o ex-número 1 do mundo comemorou muito a conquista da seleção de seu país.

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    Carlos Alcaraz levou o troféu da Copa do Mundo ao gramado.jpg (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP )

    O ex-número 1 do mundo, por sinal, teve a honra de levar a taça (dentro de um baú) ao gramado, antes de a final começar, ao lado da atriz Jung Ho-yeon :

    Nadal também festeja o título da Espanha

    Melhor jogador da história não só da Espanha, como um dos mais vencedores da modalidade em todos os tempos, Rafael Nadal compartilhou, nas redes sociais, sua comemoração, em casa, em Palma de Mallorca:

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    'Vamoooooos! Campeões do mundo pela segunda vez!', escreveu o recordista de títulos de Roland Garros (14) e de outros oito troféus de Grand Slams.

    Na véspera da final, Rafa, que é sobrinho de um ex-jogador da seleção espanhola, Miguel Angel Nadal, escreveu um texto sobre sua relação com a modalidade.

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    'Desde pequeno o futebol é uma das minhas maiores paixões. Sempre me diverti jogando, vendo partidas e apoiando nossa seleção. E me lembro da emoção de viver a final na África do Sul, em 2010', escreveu, referindo-se ao primeiro título do país no Mundial.

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    Rafael Nadal na infância, como goleiro

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