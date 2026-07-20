João Fonseca cai no ranking da ATP, mas segue no top 30 Brasileiro volta às quadras apenas no Masters do Canadá

A ATP atualizou o ranking mundial nesta segunda-feira (20), e João Fonseca perdeu uma posição, passando a ocupar o 28º lugar. O brasileiro soma 1.710 pontos e segue entre os 30 melhores tenistas do circuito.

A queda é reflexo da atualização semanal da entidade. Na última semana, o carioca de 19 anos disputou apenas o UTS, torneio de exibição que não distribui pontos para o ranking oficial da ATP.

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Mesmo sem entrar em quadra nesta semana, Fonseca ainda pode perder mais duas posições na próxima atualização. O brasileiro pode ser ultrapassado pelo francês Arthur Rinderknech, caso faça boa campanha no ATP 250 de Kitzbühel, ou pelo chileno Alejandro Tabilo, se conquistar o título do ATP 250 de Estoril.

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João Fonseca inicia sequência norte-americana em agosto

Sem compromissos oficiais até o fim de julho, João Fonseca já tem definida a programação para a sequência da temporada. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira disputará três dos principais torneios do calendário antes da Copa Davis.

O primeiro desafio será o Masters 1000 de Montreal, no Canadá, que começa em 2 de agosto. Na sequência, o brasileiro joga o Masters 1000 de Cincinnati, a partir de 13 de agosto, e encerra a gira de quadras duras no US Open, último Grand Slam da temporada, cuja chave principal tem início em 30 de agosto.

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Após a disputa dos torneios na América do Norte, João Fonseca voltará a defender a Seleção Brasileira na Copa Davis, em compromisso válido pela competição entre países.

João Fonseca conquista vitória na estreia de Wimbledon (Foto: Henry NICHOLLS / AFP)

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