Rivais de João Fonseca na Copa Davis caem no ranking Principais tenistas da Suíça perderam posições nesta segunda-feira

Semana passada, João Fonseca confirmou seu retorno à Copa Davis, para o duelo diante da Suíça, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, nos dias 18 e 19 de setembro. Nesta segunda-feira, os principais rivais que têm jogado simples no torneio sofreram quedas no ranking.

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O mais bem colocado tenista suíço na atualidade é o veterano Stan Wawrinka, de 41 anos, que vive a última temporada da carreira e caiu uma posição no ranking, aparecendo no 118º lugar. Como o ex-número 3 do mundo não joga a Davis desde a derrota para a Grã-Bretanha em setembro de 2023, tudo indica que ele seguirá de fora. Na carreira, ele participou de 27 convocações, sendo a primeira em 2004, dois anos antes do nascimento de João Fonseca.

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Como Leandro Riedi, de 24 anos, e 135º do mundo, se recupera de cirurgia e está fora de combate, o principal nome da Suíça diante do Brasil tende a ser Remy Bertola, de 27 anos, e 182º do mundo, após perda de três posições. Sua estreia na Davis foi em 2024 e está invicto nas duas partidas de simples na competição: a mais recente foi diante do espanhol Martin Landaluce, em fevereiro do ano passado. Quando debutou, há dois anos, venceu o peruano Gonzalo Bueno.

A segunda opção suíça para duelar com João Fonseca e companhia tem tudo para ser Jerome Kym, de 23 anos, e 198º do ranking, após queda de 12 posições. Até hoje, na Davis, o compatriota de Wawrinka soma três triunfos em cinco jogos de simples.

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João Fonseca soma quatro vitórias no torneio

O número 1 do Brasil, por sua vez, aos 19 anos, soma quatro vitórias em seis jogos de simples na principal torneio entre países da modalidade. Sua última participação foi no triunfo sobre a Grécia, em setembro de 2025, em Atenas. Na ocasião, derrotou Stefanos Tsitsipas e Stefanos Sakellaridis.