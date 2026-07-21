Jornalista faz alerta: 'João Fonseca está muito longe de ganhar um Grand Slam'
Analista espanhol afirma que o brasileiro ainda não está no nível dos principais candidatos aos Grand Slams
José Morón, jornalista espanhol especializado em tênis do Punto de Break, avaliou que João Fonseca ainda está distante de conquistar um título de Grand Slam. Em análise publicada nesta terça-feira (21), o profissional admitiu que superestimou o potencial imediato do brasileiro de 19 anos e afirmou que as expectativas criadas em torno do tenista ficaram acima da realidade.
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Atual 28º colocado do ranking da ATP, João Fonseca soma dois títulos de nível ATP na carreira, Buenos Aires e Basileia, ambos conquistados em 2025, e tem como melhor campanha em Grand Slams as quartas de final de Roland Garros, alcançadas nesta temporada.
Morón reconheceu que esperava uma evolução mais rápida do carioca.
— Neste momento, João está muito longe de ganhar um Grand Slam. Eu reconheço que me enganei nas minhas expectativas sobre ele. Não tenho problemas em reconhecer.
Segundo o jornalista, o impacto causado por João Fonseca em seus primeiros meses no circuito profissional contribuiu para uma empolgação exagerada.
— Quando surgiu, irrompeu com uma força descomunal. Possivelmente, os dois ou três primeiros meses de João Fonseca no circuito foram o melhor que vimos dele, mas ele desmoronou desde então. Entre essa vontade de encontrar um jovem capaz de competir com Sinner e Alcaraz, vimos em João o garoto perfeito para isso, mas nossas expectativas ficaram acima da realidade. Nós nos empolgamos demais.
Roland Garros mostrou evolução de João Fonseca
Apesar das críticas, Morón destacou que o brasileiro apresentou sinais de crescimento em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final. Ainda assim, acredita que João segue atrás dos principais nomes do circuito.
— É possível que até ele mesmo tenha criado expectativas diferentes das reais e, por isso, tenha sofrido tanto no último ano. Embora em Roland Garros tenhamos visto um Fonseca melhor do que até então, ele ainda está longe de vários tenistas que hoje são mais completos.
Para o analista espanhol, o próximo passo na evolução do brasileiro passa pelos torneios Masters 1000:
— Acho que, para ele, o primeiro passo seria avançar nos Masters 1000 e, depois, pensar em algo maior nos Slams. Ainda continuo acreditando que João pode ser um sério candidato a ganhar Grand Slams no futuro, mas, hoje, o vejo longe disso.
Mesmo com a avaliação cautelosa, Morón reforçou que continua acreditando no potencial do brasileiro a longo prazo. Aos 19 anos, João Fonseca segue entre os 30 melhores do mundo e já alcançou a 24ª posição da ATP, a melhor marca de sua carreira.
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