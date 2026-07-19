Após derrota no Rio, número 1 da Argentina chega para final da Copa Sábado, Cerúndolo perdeu para Guto Miguel no Maracanãzinho

Pouco mais de 24 horas após a derrota para o goiano Guto Miguel, no Maracanãzinho, o número 1 da Argentina, Francisco Cerúndolo, postou fotos diretamente dos EUA nas redes sociais. Como já avisara durante o torneio no Rio de Janeiro, o melhor tenista da América do Sul e 22º do mundo iria acompanhar a final da Copa do Mundo, entre Argentina e Espanha, no Estádio New York/Nova Jersey.

➡️Da VNL à Copa do Mundo, DJ Stari brilha em torneio com João Fonseca

➡️Fã de Alcaraz, Léo Ortiz, do Flamengo, elogia João Fonseca

Na primeira foto deste domingo, o tenista compartilhou uma imagem de Lionel Messi com uma bandeira da Argentina. Já na primeira imagem em solo americano, o argentino posou ao lado da namorada. Em seguida, compartilhou uma foto em frente ao palco da decisão do maior Mundial de todos os tempos, que reuniu 48 seleções.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca confirma próximos torneios e retorno à Davis

➡️Após derrota, João Fonseca na torcida por Guto Miguel: Indo muito melhor que eu

Número 1 da Argentina tem dois títulos no ano

Aos 27 anos, Fran soma 27 vitórias em 40 jogos, em torneios da ATP, na temporada. Em fevereiro, conquistou, pela primeira vez, o ATP 250 de Buenos Aires, após dois vice-campeonatos, no saibro. Seu algoz mais recente na decisão em casa foi para o brasileiro João Fonseca, em 2025. A primeira vez que perdeu a final na capital portenha foi em 2021.

continua após a publicidade

Em junho, duas semanas antes de Wimbledon, Cerúndolo venceu, na grama do ATP 250 do Queen's Club, de Londres, o quinto título da carreira. Na premiação, homenageou o pai, Alejandro, que, pela primeira vez, viajou para ver o filho em ação.

Já no Grand Slam britânico, o segundo da temporada, o melhor tenista da América do Sul caiu logo na estreia, diante do espanhol Jaume Munar (44º).

continua após a publicidade