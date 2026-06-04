Ex-técnico de Serena Williams exalta direita de João Fonseca: 'Bazuca'
Francês Patrick Mouratoglou exalta velocidade do golpe do brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
João Fonseca encerrou, na terça-feira, a melhor campanha do Brasil, na chave masculina de um Grand Slam, desde 2004. Mas, em que pese a derrota por 3 sets a 0 para o tcheco Jakub Mensik, nas quartas de final de Roland Garros, o número 1 do Brasil e 30º do mundo deixou ótima impressão. Ex-técnico de nomes como a americana Serena Williams, uma das maiores da história, o francês Patrick Mouratoglou, nesta quinta-feira, exaltou uma das armas do carioca, de 19 anos.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Entenda por que o saibro é o piso preferido dos brasileiros
➡️ João Fonseca celebra sua melhor campanha em Slams: muito positiva
- Os tenistas jogam com rifles, ele, com bazuca. João Fonseca tem um jogo incrível. Provavelmente, o mais impressionante é o seu forehand (direita). Na média, é rápido, 130 km/h, a mesma velocidade de Alcaraz (Carlos, espanhol, número 2 do mundo), Sinner (Jannik, líder), Musetti (Lorenzo, italiano, 11º) e Jodar (Rafael, espanhol 29º). E é a combinação entre velocidade e RPM, mais de 3.000 RPM - explica o renomado treinador.
Mouratoglou vai além:
- O que é muito impressionante com o forehand é o fato de que ele tem essa média e, quando decide acelerar, é uma bomba. E essa é a mudança de ritmo que é a mais impressionante. E especialmente com o forehand, ele pode fazer isso com o backhand (esquerda) também, mas a diferença entre a média dele vai de 130 para, talvez, 170. De repente, ele acelera o forehand com muito menos rotação, muito mais leve, com muito sucesso, ele não perde muito. E ele acelera o forehand mais rápido de Roland Garros desse ano, a 180 km/h, o que é loucura. Mesmo para o oponente, isso é assustador, a qualquer momento chega a bomba ao lado deles. Esse forehand é, realmente, assustador.
🎾 Aposte na vitória de seu tenista preferido em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Algoz de João Fonseca joga nesta sexta
Em sua primeira semifinal de Slam na carreira, Mensik, aos 20 anos, desafia, nesta sexta-feira, o terceiro favorito, o alemão Alexander Zverev, vice em 2024, às 9h30 (de Brasília). Quem vencer decide, domingo, o título contra um italiano: Flavio Cobolli (14º) ou Matteo Arnaldi (104º).
- Matéria
- Mais Notícias