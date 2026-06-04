João Fonseca encerrou, na terça-feira, a melhor campanha do Brasil, na chave masculina de um Grand Slam, desde 2004. Mas, em que pese a derrota por 3 sets a 0 para o tcheco Jakub Mensik, nas quartas de final de Roland Garros, o número 1 do Brasil e 30º do mundo deixou ótima impressão. Ex-técnico de nomes como a americana Serena Williams, uma das maiores da história, o francês Patrick Mouratoglou, nesta quinta-feira, exaltou uma das armas do carioca, de 19 anos.

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➡️ João Fonseca celebra sua melhor campanha em Slams: muito positiva





- Os tenistas jogam com rifles, ele, com bazuca. João Fonseca tem um jogo incrível. Provavelmente, o mais impressionante é o seu forehand (direita). Na média, é rápido, 130 km/h, a mesma velocidade de Alcaraz (Carlos, espanhol, número 2 do mundo), Sinner (Jannik, líder), Musetti (Lorenzo, italiano, 11º) e Jodar (Rafael, espanhol 29º). E é a combinação entre velocidade e RPM, mais de 3.000 RPM - explica o renomado treinador.

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Mouratoglou vai além:

- O que é muito impressionante com o forehand é o fato de que ele tem essa média e, quando decide acelerar, é uma bomba. E essa é a mudança de ritmo que é a mais impressionante. E especialmente com o forehand, ele pode fazer isso com o backhand (esquerda) também, mas a diferença entre a média dele vai de 130 para, talvez, 170. De repente, ele acelera o forehand com muito menos rotação, muito mais leve, com muito sucesso, ele não perde muito. E ele acelera o forehand mais rápido de Roland Garros desse ano, a 180 km/h, o que é loucura. Mesmo para o oponente, isso é assustador, a qualquer momento chega a bomba ao lado deles. Esse forehand é, realmente, assustador.

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Algoz de João Fonseca joga nesta sexta

Em sua primeira semifinal de Slam na carreira, Mensik, aos 20 anos, desafia, nesta sexta-feira, o terceiro favorito, o alemão Alexander Zverev, vice em 2024, às 9h30 (de Brasília). Quem vencer decide, domingo, o título contra um italiano: Flavio Cobolli (14º) ou Matteo Arnaldi (104º).

O tcheco Jakub Mensik na vitória sobre o russo Andrey Rublev em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)



