Loio no Lance! vê Guto Miguel com chance de estrear na Davis Número 1 do mundo juvenil, goiano, de 17 anos, surge como opção

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Melhor juvenil na atualidade, vide a liderança do ranking mundial e os dois títulos de Grand Slam na categoria, Guto Miguel é a maior promessa do tênis brasileiro. E, pelo que vem mostrando em quadra, não será surpresa se esse tenista goiano, de 17 anos, fizer parte da lista, ainda que como reserva, do capitão Jaime Oncins para a Copa Davis. Como se sabe, o confronto diante da Suíça, nos dias 18 e 19 de setembro, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, marcará a volta de João Fonseca.

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Primeiro juvenil brasileiro a vencer nas simples em Roland Garros, façanha alcançada em junho, Guto, há nove dias, foi campeão de duplas em Wimbledon, comprovando seu ótimo momento em sua temporada de despedida da categoria. Além do talento e força em quadra, o goiano impressiona pela serenidade, carisma e maturidade, apesar da pouca idade.

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Impasse com a patrocinadora

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Caso seja convocado pela primeira vez para o principal torneio entre países do tênis mundial, o goiano terá que resolver um impasse com uma de suas patrocinadoras, a Nike. Isso porque a empresa impede seus atletas de usarem uniformes de outras marcas em jogos.

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Recentemente, a brasileira Victoria Barros viveu impasse semelhante na Billie Jean King Cup de 2024 e abriu mão da convocação. Mas, encontrou uma solução em abril de 2026, aos 16 anos, quando usou, nos treinos, a marca da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a Wilson, e, nos jogos, com a roupa da Nike.

Guto saltou mais de 200 posições

Se lidera o ranking mundial juvenil, no da ATP o pupilo dos técnicos Santos Dumont e Kike Grangeiro vem escalando muitas posições. No dia 18 de maio, o goiano pulou da 1036 para a 855ª posição. Atualmente, o jovem brasileiro é o 840º do mundo.

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O salto no ranking veio após seu mais recente torneio como profissional, o Future de Reggio Emilia, na Itália, onde chegou às quartas de final, perdendo por 7/6 para o anfitrião Manuel Mazza (559º). Antes, o brasileiro Giorgio Tabacco (820º) e o búlgaro Petr Nesterov (428º).

No início de maio, Guto chegou à semifinal do Challenger de Santos, com triunfos, em sets diretos, sobre o compatriota Wilson Leite (848º), os argentinos Juan Manuel La Serna (367º) e Lorenzo Rodriguez (462º). A eliminação veio diante de Hernan Casanova, também da Argentina.

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Em torneios da ATP, o melhor juvenil do mundo começou 2026 com um convite para chave principal do Rio Open. Mesmo sendo o 1593º naquela semana, o caçula do torneio levou o duelo contra o Villius Galbas (126º), da Lituânia, para o terceiro set, caindo nas graças do público.

João Fonseca desfalcou o Brasil em fevereiro

No confronto pela Davis, em setembro, o número 1 do Brasil volta após pedir dispensa do duelo contra o Canadá, em fevereiro, em Vancouver, na quadra rápida. Na ocasião, o carioca preferiu se preparar para defender o título do ATP 250 de Buenos Aires, no saibro, mas acabou perdendo na estreia, para o chileno Alejandro Tabilo.

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João Fonseca soma quatro vitórias em seis jogos de simples na Davis. A mais recente foi a maior até aqui no torneio: 6/4, 3/6 e 7/5 diante do grego Stefanos Tsitsipas, fora de casa, em setembro de 2025, na quadra rápida. Na ocasião, o ex-número 3 do mundo e atual 51º chegou a abrir 5/3 no set decisivo.

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