Messi se torna o maior garçom em Copas do Mundo nos últimos 60 anos; veja lista Craque argentino superou Maradona e Pelé no ranking de passes para gol desde 1966

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Poucos momentos resumem tão bem a influência de um jogador quanto o passe que antecede um gol decisivo. Em uma Copa do Mundo marcada por atuações individuais de alto nível, Lionel Messi voltou a escrever seu nome na história ao alcançar um recorde que resistia havia décadas. Na vitória da Argentina sobre o Egito, pelas oitavas de final do Mundial de 2026, o camisa 10 distribuiu sua nona assistência em Copas e se tornou o maior garçom dos últimos 60 anos da competição.

A Fifa leva em consideração apenas as estatísticas a partir de 1966. Durante anos, parte dos levantamentos aponta Pelé como líder, com nove assistências. A divergência existe porque inclui Copas anteriores. Considerando o recorte da Fifa desses últimos 40 anos, Messi é o líder.

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O passe para Cristian Romero levou o camisa 10 argentino a ultrapassar Diego Maradona, que havia encerrado a carreira com oito assistências em Mundiais. O feito amplia uma coleção de marcas históricas de Messi construída ao longo de seis edições da Copa do Mundo, reforçando um legado que vai além dos gols e dos títulos.

1. Messi - Nove assistências

Os nove passes para gol de Lionel Messi foram distribuídos em 31 partidas de Copa do Mundo, número que ajuda a explicar sua longevidade no torneio, embora não seja suficiente para justificar sozinho a liderança do ranking.

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O argentino conseguiu registrar pelo menos uma assistência em cada uma das seis Copas que disputou. A primeira aconteceu ainda na edição de 2006, na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia, quando despontava como promessa do futebol mundial. A campanha mais produtiva veio no título conquistado em 2022, com três assistências.

Agora, em 2026, bastou um cruzamento preciso para Cristian Romero, diante do Egito, para transformar definitivamente seu nome no maior dos últimos 60 anos também entre os garçons da competição.

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2. Maradona - Oito assistências

Antes da ascensão de Messi, o topo da lista pertencia a Diego Maradona, responsável por oito assistências em apenas 21 partidas de Copa do Mundo.

Grande parte desse desempenho nasceu na campanha histórica de 1986. Logo na estreia, diante da Coreia do Sul, Maradona participou diretamente dos três gols da vitória por 3 a 1, tornando-se um dos poucos jogadores da história a distribuir três assistências em uma única partida de Mundial. Ainda na primeira fase, deu mais uma assistência na vitória sobre a Bulgária por 2 a 0.

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Na decisão contra a Alemanha Ocidental, foi dele o passe para Jorge Burruchaga marcar o gol do título argentino. Depois, ainda acrescentou duas assistências em 1990 e mais uma na edição de 1994.

Messi e Maradona juntos na Copa do Mundo de 2010 (Foto: Reprodução/ Instagram)

3. Pierre Littbarski - Sete assistências

Logo atrás da dupla argentina aparece uma forte presença alemã. Pierre Littbarski soma sete assistências, construídas principalmente na campanha da Alemanha Ocidental até a final da Copa do Mundo de 1982. O meia ainda acrescentou dois passes para gol na vitória sobre os Emirados Árabes Unidos, em 1990.

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A tradição alemã também aparece entre os jogadores que registraram seis assistências em Mundiais. A lista reúne Thomas Hässler, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller e Uwe Seeler, reforçando como diferentes gerações da seleção transformaram organização coletiva em produtividade ofensiva.

4. Lato - Sete assistências

Embora tenha construído fama como goleador, Grzegorz Lato também deixou sua marca como um dos principais criadores da história das Copas.

O atacante da Polônia distribuiu sete assistências entre as edições de 1974, 1978 e 1982. Os primeiros passes para gol vieram contra Argentina e Haiti, enquanto sua campanha mais produtiva ocorreu em 1982, quando participou diretamente das vitórias sobre Peru e Bélgica.

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A combinação entre velocidade, visão de jogo e capacidade de decidir tornou Lato um dos nomes mais completos da geração polonesa.

5. Pelé - Seis assistências*

Mesmo aparecendo com seis assistências na metodologia atual da Fifa, Pelé continua sendo referência ofensiva na história da Copa do Mundo. No total, incluindo as Copas de 1958 e 1962, o Rei soma 9 passes para gols.

Todas as seis assistências computadas pela Fifa aconteceram na campanha de 1970, considerada por muitos como uma das maiores exibições coletivas já vistas em um Mundial. Naquele torneio, o Brasil conquistou o tricampeonato apresentando um futebol ofensivo que entrou para a história. Pelé detém o recorde de assistências em uma única edição do torneio.

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*Pelé tem 9 assistências considerando as Copas de 1958 e 1962

Edição de 2026 revela novos protagonistas nas assistências

Enquanto Messi consolida seu legado histórico, a Copa do Mundo de 2026 também apresenta novos destaques na criação de jogadas.

O francês Michael Olise lidera o torneio com cinco assistências pela França, confirmando a força ofensiva da seleção comandada por Didier Deschamps. Logo atrás aparecem Bruno Guimarães, pelo Brasil, e Brahim Díaz, pelo Marrocos, ambos com quatro passes para gol.

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Olise em ação pela França na Copa do Mundo (Foto: Dan Mullan /Getty Images via AFP)

Ranking dos maiores assistentes da história da Copa do Mundo (desde 1966)