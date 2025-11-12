Apenas cinco tenistas venceram mais ATP's que João Fonseca em 2025; veja lista



Aos 19 anos e número 24 do mundo, João Fonseca terminou a temporada com dois títulos de ATP's, seus primeiros na carreira, em duas finais. Para se ter uma ideia do quanto esse feito é difícil de ser alcançado (ainda mais para um tenista tão jovem), apenas cinco jogadores (entre todos do ranking mundial) conquistaram mais torneios desse nível do que o brasileiro.

Mesmo entre o top 10, cinco atletas venceram menos competições do que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis: o italiano Lorenzo Musetti (9º, sem título em 2025), o alemão Alexander Zverev (3º, com 1), o americano Ben Shelton (5º, com 1), o australiano Alex De Minaur (7º, com 1) e o britânico Jack Draper (10º, com 1).

Musetti, de 23 anos, perdeu as três finais que disputou na temporada, a mais recente sábado, para o sérvio Novak Djokovic, no ATP 250 de Atenas, na Grécia (vídeo abaixo). Em setembro, na final do ATP 250 de Chengdu, na China, o algoz foi o chileno Alejandro Tabilo, enquanto, no Masters 1000 de Monte Carlo, no saibro, em abril, o título ficou com o atual líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz.

Número 3 do mundo, Zverev, de 28 anos, venceu, no saibro do ATP 250 de Munique, na Alemanha, seu único troféu até aqui em 2025, em quatro finais. O alemão foi vice do Aberto da Austrália, em janeiro, para o italiano Jannik Sinner, Stuttgart, em junho, na grama, para o americano Taylor Fritz, e de Vienna, em outubro, na quadra rápida, novamente para o principal tenista da Itália.

Campeão do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, em agosto, Shelton, de 23 anos, foi o vice de Zverev na Alemanha.

Algoz de João Fonseca na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, em março, De Minaur, de 26 anos, foi o vice do espanhol Carlos Alcaraz em Roterdam, em fevereiro, e triunfou no ATP 500 de Washington, em julho, quando salvou três match-points diante do espanhol Alejandro Davidovich-Fokina.

Draper, de 23 anos, único que derrotou o brasileiro duas vezes em 2025, ergueu, no Masters 1000 de Indian Wells, em março, o maior troféu da carreira. E único na temporada, campanha que ele inciou com triunfo justamente sobre o número 1 do Brasil. O britânico também foi vice do Masters 1000 de Madrid, em abril, para o norueguês Casper Ruud, e para o russo Andrey Rublev, no ATP 500 de Doha, no Qatar, em fevereiro.

Em outubro, Fokina amargou o quinto vice na temporada, o primeiro para o brasileiro, no ATP 500 da Basileia, na Suíça, na quadra rápida. Foi a maior conquista do tênis brasileiro desde 2001, quando Guga Kuerten triunfou no Masters 1000 de Cincinnati.



Quem venceu mais ATP's que João Fonseca?

Apenas o líder do ranking, Alcaraz (com oito troféus até aqui), o número 2, Sinner (5), o cazaque Alexander Bublik (4) e o canadense Felix Auger-Aliassime (3) venceram mais torneios que João Fonseca em 2025.

O recordista Alcaraz venceu, por ora, Roland Garros, US Open, Masters 1000 de Cincinnati, Roma, e Monte Carlo, além dos ATP's 500 de Tóquio, Queen's Club de Londres e de Roterdam.





Todos os campeões de ATP em 2025:

1 Carlos Alcaraz 8

2 Jannik Sinner 5

3 Alexander Bublik 4

4 Felix Auger-Aliassime 3

5 Luciano Darderi 3

6 Taylor Fritz 2

7 Flavio Cobolli 2

8 Casper Ruud 2

9 Novak Djokovic 2

10 Denis Shapovalov 2

11 Joao Fonseca 2

12 Valentin Vacherot 2

13 Alex de Minaur 1

14 Alexander Zverev 1

15 Daniil Medvedev 1

16 Jiri Lehecka 1

17 Ben Shelton 1

18 Andrey Rublev 1

19 Learner Tien 1

20 Holger Rune 1

21 Tallon Griekspoor 1

22 Jakub Mensik 1

23 Gabriel Diallo 1

24 Miomir Kecmanovic 1

25 Alexandre Muller 1

26 Ugo Humbert 1

26 Sebastian Baez 1

27 Tomas Machac 1

28 Stefanos Tsitsipas 1

29 Jack Draper 1

30 Jenson Brooksby 1

31 Gael Monfils 1

32 Marton Fucsovics 1

33 Alejandro Tabilo 1

34 Laslo Djere 1