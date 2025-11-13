Ex-líder do ranking, Kafelnikov faz previsão sobre João Fonseca no ATP Finals

Desde a criação do ranking da ATP, em 1973, Yevgeny Kafelnikov foi um dos 29 atletas a alcançarem o topo. Nesta semana, em visita ao ATP Finals, em Turim, na Itália, o ex-tenista russo não poupou elogios ao evento que reúne os oito melhores da temporada. E também fez um previsão sobre a participação de João Fonseca, de 19 anos, atual 24º do mundo.

Vale lembrar que o tenista carioca começou a temporada na 113ª posição e venceu, em 2025, seus dois primeiros ATP's: o 250 de Buenos Aires, na Argentina, no saibro, em fevereiro, e o 500 da Basileia, na Suíça, na quadra rápida, no dia 26 de outubro. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, também venceu dois Challengers: em Canberra, em janeiro, na Austrália, e em Phoenix, em março, nos EUA, ambos na quadra rápida.

- Fonseca, obviamente, com tudo o que fez neste ano e vencendo grandes torneios como, por exemplo, o de Basileia, recentemente, pode ser o nome a se observar no ano que vem. Se ele continuar fazendo o que vem fazendo, tenho certeza de que, se não for no próximo ano, será no seguinte que estará aqui - previu Kafelnikov, que venceu 26 torneios como profissional, com destaque para Roland Garros, em 1996, e Aberto da Austrália, três anos depois, seus dois de Grand Slams.

Líder do ranking em maio de 1999, o ex-tenista russo foi um dos principais adversários de Gustavo Kuerten, com quem duelou 12 vezes, com sete triunfos do brasileiro. Kafelnikov, por sinal, foi o único que o ídolo brasileiro (também ex-número 1 do mundo) venceu nas três campanhas vitoriosas em Roland Garros: em 1997, 2000 e 2001, todos nas quartas de final.

João Fonseca confirmado em quatro torneios em 2026

No dia 8 de dezembro, João Fonseca faz seu último jogo em 2025, que não conta pontos para o ranking: contra o espanhol Carlos Alcaraz, em uma exibição em Miami.

Para 2026, além do Aberto da Austrália, a partir de 12 de janeiro, o brasileiro está confirmado no ATP 250 de Adelaide, que começa seis dias antes do primeiro Grand Slam do ano, Buenos Aires e Rio Open.