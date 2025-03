O britânico Jack Draper carimbou sua entrada no Top-10 mundial com o título do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, neste domingo (16). Na final do torneio disputado em quadras duras, o tenista de 23 anos dominou completamente o dinamarquês Holger Rune.

Algoz de João Fonseca na segunda rodada, Draper fechou a campanha em grande estilo e faturou o seu maior título na carreira até aqui. Com um duplo 6/2, o britânico precisou de apenas 1h09min para assegurar a vitória, que garante a subida de 14º para 7º lugar na próxima atualização do ranking mundial da ATP. Antes, ele havia superado o astro espanhol Carlos Alcaraz na semifinal.

Como foi o jogo em Indian Wells?

O campeão em Indian Wells já começou a partida de maneira intensa, dominando todos os games e abrindo 4-0 sobre Rune, que, apático, não mostrou reação até o final do primeiro set, quando jogou um pouco melhor, mas não evitou que Draper confirmasse a vantagem de 6-2. A segunda etapa começou com mais equilíbrio, mas Draper tratou de quebrar novamente Rune, abrir vantagem e colocar pressão sobre o rival, que cedeu nova quebra ao final do set, dando números finais ao encontro, novamente com 6-2 no marcador.

Os tenistas seguem para a disputa do Masters 1000 de Miami, também nos Estados Unidos, que começa na quarta-feira (19). Draper já irá desfrutar da condição de cabeça de chave número 6 no evento, uma vez que Jannik Sinner, número 1, está suspenso e não irá jogar a competição, assim como em Indian Wells.

Jack Draper e Holger Rune se abraçam após embate em Indian Wells (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Draper foi algoz de João Fonseca

Jack Draper foi responsável por eliminar o brasileiro João Fonseca. O britânico superou o jovem carioca por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0), no sábado da última semana, dia 8, pela segunda fase do Masters 1000 de Indian Wells. Fonseca, então, entrou na disputa do Challenger de Phoenix, torneio do qual foi campeão também neste domingo (16). Ele superou o cazaque Alexander Bublik na decisão.