NextGen: Saiba quem é o primeiro belga classificado às semifinais

Nesta quinta-feira, Alexander Blockx (116 do mundo) se tornou o primeiro belga a avançar às semifinais do NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada. A façanha, em Jidá, veio com a vitória sobre o americano Nishesh Basavareddy, por 3 sets a 0, com parciais de 4/3(2), 4/3(8) e 4/1.

O gigante belga, de 20 anos e 1,93m de altura, vinha de vitória, na estreia, sobre o alemão Justin Engel, de 18. Curiosamente, o jovem belga só soube, 20 minutos antes da partida desta quinta-feira, que precisaria vencer por sets diretos para garantir a vaga antecipada à próxima fase:

- Estou muito feliz por ter vencido o segundo set, foi por pouco. Na verdade, tive sorte e, na terceira parcial, minha energia aumentou - celebrou.





Croata tenta a segunda vaga no NextGen

Também nesta quinta e pelo mesmo Grupo Vermelho, o croata Dino Prizmic conquistou a primeira vitória em dois jogos: 4/1, 2/4, 4/3(3) e 4/1 sobre Justin Engel.

- As condições estavam muito rápidas, tentei jogar melhor do que na quarta (derrota para Basavareddy) e me movimentar com velocidade. Estou muito feliz com minha performance, e espero que esteja ainda melhor amanhã - disse o croata, sobre o desafio diante de Blockx.