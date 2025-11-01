Qual era o ranking de Guga e Bellucci com a idade de João Fonseca?

Na próxima segunda-feira, João Fonseca vai alcançar o terceiro melhor ranking da história do tênis masculino brasileiro de todos os tempos: 24º. E, aos 19 anos e dois meses, o número 1 do país chegou ao top 30 bem mais cedo que Gustavo Kuerten (1º) e Thomaz Bellucci (21º), que, respectivamente, alcançaram as melhores colocações entre os tenistas do país.

Tricampeão de Roland Garros, Guga, aos 19 anos e dois meses, era o 101º do ranking em 11 de novembro de 1996 . Uma semana antes, o ídolo brasileiro entrou no top 100 pela primeira vez (99º) e, na seguinte, passou a figurar no top 90 (88º). Em junho do ano seguinte, o catarinense conquistaria o primeiro de seus três títulos em Paris, num dos maiores feitos da modalidade no país, que o fez saltar do 66º ao 15 lugar do ranking mundial (vídeo abaixo).

Guga chegou ao topo do ranking em dezembro de 2000, de maneira épica, ao derrotar a lenda americana André Agassi, na final da Masters Cup de Lisboa, torneio que reúne os oito melhores da temporada. Nos últimos anos, o evento passou a ser chamado de ATP Finals.

Já Bellucci era apenas apenas o 880º do planeta com a mesma idade de João Fonseca, no dia 22 de maio de 2006. Quase três meses depois, o atual número 1 do país nasceria, em 21 de agosto. O ex-tenista paulista terminou aquela mesma temporada como o 583º do mundo. Já ao final da temporada de 2007, Thomaz aparecia em 202º.

Bellucci chegou ao top 30 aos 22 anos; João Fonseca, aos 19

E foi no dia 8 de fevereiro de 2010, pouco mais de dois meses após completar 22 anos (em 30 de dezembro), que Bellucci entrou no top 30 pela primeira vez, assumindo o 28º lugar. Exatamente no dia 26 de julho daquela temporada, o ex-tenista, nascido na cidade de Tietê, alcançou seu melhor ranking (21º), aos 22 anos, logo após disputar as quartas de final do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha.

Na quarta-feira, João Fonseca se despediu na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, diante do russo Karen Khachanov, 14º do mundo e campeão do torneio em 2018. No dia seguinte, o número 1 do país anunciou que desistiu de jogar o ATP 250 de Atenas, na Grécia, semana que vem. Com isso, encerrou a temporada.



- Muito grato por tudo o que aconteceu neste ano, cheio de experiências e aprendizados que levarei para os próximos passos da minha carreira. Obrigado à minha equipe pelo compromisso, à minha família e aos patrocinadores pelo apoio, e a todo mundo que torceu. É só o começo - escreveu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club.

No dia 8 de dezembro, em Miami, o brasileiro faz amistoso contra o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz.

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)





