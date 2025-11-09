De férias em Miami, João Fonseca vai a jantar com Nadal
Número 1 do Brasil e 24 do mundo reencontra ex-tenista espanhol na cidade americana
Encerrada a ótima temporada, João Fonseca está curtindo os primeiros dias de suas curtas férias. Neste domingo, o número 1 do Brasil e 24 do mundo jantou com o ex-tenista espanhol Rafael Nadal em Miami. No próximo dia 8, na cidade americana, o jovem carioca, de 19 anos, faz uma exibição contra Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, no início da pré-temporada.
A imagem de João Fonseca e de Nadal foi compartilhada por Andrea Reitano, empresário italiano, nas redes sociais.
- Já começou a temporada de psitache, ou alguma vez acabou? - perguntou Andrea, ao compartilhar a imagem.
Não foi a primeira vez que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, encontra o recordista de títulos (14) de Roland Garros e dono de 22 troféus de Grand Slams. Em dezembro do ano passado, o carioca posou com Nadal em Jidá, na Arábia Saudita, no dia em que venceu o NextGen Finals.
Em 2010, o brasileiro, no colo da mãe, Roberta, era apenas uma criança quando posou com o ídolo espanhol pela primeira vez:
O ano de João Fonseca
A estrela do tênis brasileiro começou 2025 na 113ª posição no ranking. Ao longo do ano, além de dois Challengers, o carioca venceu seus dois primeiros ATP's: aos 18 anos, em fevereiro, no saibro de Buenos Aires, e no dia 26 de outubro, na quadra rápida do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Em torneios ATP foram 26 vitórias e 16 derrotas.
