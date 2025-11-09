menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

De férias em Miami, João Fonseca vai a jantar com Nadal

Número 1 do Brasil e 24 do mundo reencontra ex-tenista espanhol na cidade americana

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
20:34
Atualizado há 2 minutos
Rafael Nadal, o empresário Andrea Reitano e João Fonseca em Miami (Reprodução)
imagem cameraRafael Nadal, o empresário Andrea Reitano e João Fonseca em Miami (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Encerrada a ótima temporada, João Fonseca está curtindo os primeiros dias de suas curtas férias. Neste domingo, o número 1 do Brasil e 24 do mundo jantou com o ex-tenista espanhol Rafael Nadal em Miami. No próximo dia 8, na cidade americana, o jovem carioca, de 19 anos, faz uma exibição contra Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, no início da pré-temporada.

A imagem de João Fonseca e de Nadal foi compartilhada por Andrea Reitano, empresário italiano, nas redes sociais.

- Já começou a temporada de psitache, ou alguma vez acabou? - perguntou Andrea, ao compartilhar a imagem.

Não foi a primeira vez que o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, encontra o recordista de títulos (14) de Roland Garros e dono de 22 troféus de Grand Slams. Em dezembro do ano passado, o carioca posou com Nadal em Jidá, na Arábia Saudita, no dia em que venceu o NextGen Finals.

Nadal e Fonseca
João Fonseca com Nadal em Jidá, na Arábia Saudita, no NextGen Finals (Divulgação/ATP)

Em 2010, o brasileiro, no colo da mãe, Roberta, era apenas uma criança quando posou com o ídolo espanhol pela primeira vez:

nadal-fonseca-2010-photo
João Fonseca com a mãe, Roberta, e Rafael Nadal, em 2010 (Arquivo pessoal)

O ano de João Fonseca

A estrela do tênis brasileiro começou 2025 na 113ª posição no ranking. Ao longo do ano, além de dois Challengers, o carioca venceu seus dois primeiros ATP's: aos 18 anos, em fevereiro, no saibro de Buenos Aires, e no dia 26 de outubro, na quadra rápida do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Em torneios ATP foram 26 vitórias e 16 derrotas.

