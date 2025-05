Casper Ruud derrotou Jack Draper por 2 sets a 1, na final do Madri Open, e conquistou seu primeiro título de Masters 1000 da carreira. Número 15 do mundo no início do torneio de Madri, o norueguês carimbou seu retorno ao Top 10 mundial, superando o inglês, 6º colocado, com as parciais de 7/5 3/6 6/4, em 2h29min de partida, com uma quadra central lotada no torneio espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo?

Draper começou melhor a partida, quebrando Ruud no terceiro game, mantendo a vantagem até sacar em 5/3 para fechar o set; quando Ruud iniciou uma grande reação e fez quatro games seguidos, quebrando duas vezes o rival e fechando a primeira parcial em 7/5. O segundo set começou equilibrado, mas Draper elevou seu nível e conseguiu quebrar o saque do norueguês quando este sacava em 3/4, confirmando o seu serviço em seguida, e novamente quebrando Ruud, para anotar 6/3 na segunda parcial.

No set decisivo, muito equilíbrio e games longos. Ruud teve chances de quebrar Draper quando o rival sacava em 1/1, mas se salvou. No game seguinte, foi a vez de Ruud salvar break points para conseguir manter seu serviço. No quinto game, Ruud elevou seu nível, buscou alongar os pontos e conquistou a quebra de saque, se colocando em vantagem e confirmando seu saque a seguir e administrando a vantagem até sacar para fechar em 6/4.

continua após a publicidade

Este foi o 13º título de Ruud em sua carreira e o primeiro de Masters 1000. O resultado irá colocar o norueguês em 7º lugar na atualização do ranking nesta segunda-feira.

➡️Exclusivo: Larri Passos elogia relação entre João Fonseca e o técnico Guilherme Teixeira

O ex-número 2 do mundo (em 2022), conquistou um título de Masters 1000, após dois reveses em finais: em 2022, o norueguês foi superado na final de Miami pelo espanhol Carlos Alcaraz e, ano passado, na decisão em Monte Carlo pelo grego Stefanos Tsitsipas.

continua após a publicidade