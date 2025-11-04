Francês que poderia passar João Fonseca no ranking cai na estreia

Um dia após garantir o melhor ranking da carreira (24º), João Fonseca viu um de seus rivais diretos no ranking perder na estreia. Seu nome? Arthur Rinderknech, anfitrião derrotado no ATP 250 de Metz, na França, nesta terça-feira (4), por duplo 6/4.

Atual 28º do mundo, o tenista francês já garantiu o salto de uma posição na próxima atualização do ranking, dia 10. E passaria o número 1 do Brasil caso chegasse à final (teria que ganhar quatro partidas). Mês passado, Rinderknech fez história ao perder a final do Masters 1000 de Xangai para o primo e qualifier Valentin Vacherot. Curiosamente, no torneio seguinte, em Paris, o atleta da França voltou a perder para o parente, que nasceu no Principado de Mônaco.

Também no torneio francês desta semana, o britânico Cameron Norrie (27º) e o anfitrião Corentin Moutet (31º) são dois que ameaçam o tenista carioca no ranking. Enquanto o primeiro não pode chegar à decisão, o segundo só ultrapassará João Fonseca se for campeão.

No outro ATP 250 desta semana, o 250 de Atenas, na Grécia, outros dois podem superar o brasileiro no ranking, o italiano Luciano Darderi (26) e o americano Brandon Nakashima (33). O primeiro não pode chegar à semifinal, e o segundo não pode ser campeão.

João Fonseca x Alcaraz em dezembro

João Fonseca x Alcaraz em dezembro

João Fonseca, que desistiu de participar do torneio grego, devido a uma lombalgia, encerrou a temporada. No entanto, no dia 8 de dezembro, em Miami, o número 1 do Brasil e 24º do mundo faz exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking mundial.


