Algoz de João Fonseca em março consola rival após final; vídeo

Num esporte tão competitivo quanto o tênis, cenas como a protagonizada por Alex de Minaur após a final do ATP 500 de Washington, nos EUA, é das mais raras. Domingo (27), após salvar três match-points e, enfim, conquistar o primeiro título em 2025, o australiano foi consolar o espanhol Alejandro Fokina, que chorava. Em março deste ano, o então 11º do mundo derrotou João Fonseca na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, na melhor campanha do brasileiro até aqui em torneios desse nível.

Abaixo, o vídeo do belo gesto de De Minaur ao final da partida na capital americana:



Foi o quarto vice-campeonato de Fokina em quatro decisões de ATP. Duas delas foram na atual temporada: em Acapulco e em Delray Beach. Nesse último, o espanhol chegou a ter 5/2 no terceiro set e desperdiçou match-points.

Alcaraz manda mensagem para Fokina



Nesta segunda (28), nas redes sociais, Fokina agradeceu por todo o amor recebido em Washington, que o fez se sentir em casa. Um dos primeiros comentários foi de seu compatriota Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, que escreveu:



- Grandes coisas estão por vir .

Ex-número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic foi um dos que curtiram a postagem do vice-campeão de Washington.

Com o 10º troféu da carreira, o australiano, de 26 anos, subiu cinco colocações e voltou ao top 10. Agora, De Minaur é o oitavo do mundo (sua melhor colocação, na carreira, foi a sexta, ano passado).



Fokina, por sua vez, também de 26 anos, subiu sete posições e nunca teve um ranking tão alto como profissional: 19º.

João Fonseca estreia em Toronto

Nesta segunda-feira (28), em torno das 15h (de Brasília), João Fonseca estreia no Masters 1000 de Toronto, contra o qualifier australiano Tristan Schoolkate, de 24 anos e 104º do mundo.

Se avançar, João Fonseca enfrenta italiano

Quem vencer o duelo entre João Fonseca e Schoolkate enfrenta, na segunda rodada, o italiano Matteo Arnaldi, 32º favorito.

O australiano Alex De Minaur venceu, em Washington, o primeiro troféu de 2025 (Foto: Scott Taetsch/Getty Images/AFP)

Veja os últimos vencedores do Masters 1000 do Canadá

1997 EUA Chris Woodruff

1998 AUS Patrick Rafter

1999 SUE Thomas Johansson

2000 RUS Marat Safin

2001 ROM Andrei Pavel

2002 ARG Guillermo Cañas

2003 EUA Andy Roddick

2004 SUI Roger Federer

2005 ESP Rafael Nadal

2006 SUI Roger Federer

2007 SER Novak Djokovic

2008 ESP Rafael Nadal

2009 GBR Andy Murray

2010 GBR Andy Murray

2011 SER Novak Djokovic

2012 SER Novak Djokovic

2013 ESP Rafael Nadal

2014 FRA Jo-Wilfried Tsonga

2015 GBR Andy Murray

2016 SER Novak Djokovic

2017 ALE Alexander Zverev

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2021 RUS Daniil Medvedev

2022 ESP Pablo Carreño Busta

2023 ITA Jannik Sinner

2024 AUS Alexei Popyrin

