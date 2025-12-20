O Flamengo deu mais um passo na construção do seu novo estádio. O Conselho Curador manifestou parecer favorável ao Termo de Conciliação relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro da desapropriação do terreno do antigo Gasômetro, na região do Porto Maravilha. A decisão foi divulgada no site do Governo Federal na última quinta-feira.

Embora o acordo tenha sido firmado em 2025, a minuta passou por ajustes técnicos em setembro deste ano, e estabeleceu que o clube pagará um adicional de R$ 23,6 milhões, divididos em cinco parcelas anuais com a devida correção monetária.

Desta forma, o valor total pago pelo Flamengo para ter o terreno do Gasômetro não será de R$ 138,1 milhões, que foram pagos à vista em julho de 2024, mas de aproximadamente R$ 161,7 milhões.

Com o aval do governo, o Flamengo pode seguir com as etapas burocráticas e técnicas antes do início das obras. A expectativa é que a construção seja finalizada a partir de 2034, segundo a gestão do BAP. No entanto, a data pode sofrer uma alteração devido a fatores externos. Na época de Landim no comando do clube, o prazo estabelecido era 2029.

Veja a nota sobre o terreno do Gasômetro

O Conselho Curador manifestou parecer favorável ao Termo de Conciliação relativo ao reequilíbrio econômico-financeiro da desapropriação do terreno do antigo Gasômetro, no Porto Maravilha (RJ). O processo de negociação viabilizou a posse da área pelo Clube de Regatas do Flamengo para a construção de seu estádio. Embora o acordo tenha sido firmado em 2025, a minuta passou por ajustes técnicos em setembro deste ano, estabelecendo que o clube pagará um adicional de R$ 23,6 milhões, divididos em cinco parcelas anuais com a devida correção monetária.

Novo estádio do Flamengo

✒️Por Lucas Bayer e Maurício Luz

Segundo o projeto, o estádio terá capacidade estimada de 72 mil lugares. Atualmente, o Maracanã comporta cerca de 78 mil pessoas, mas pouco menos de 70 mil ingressos costumam ser disponibilizados para vendas em jogos do Flamengo.

Além disso, o custo previsto da nova casa rubro-negra é de R$ 2,2 bilhões, incluindo o estádio, contingências, terreno e custo de capital. Na reunião, Bap apontou que o valor estimado pela gestão anterior era bem menor do que os estudos apontaram. A FGV, por exemplo, indicou em torno de R$ 2,66 bilhões, não incluindo capital de custo. Com simulação em cima de juros, os valores ultrapassariam R$ 3 bilhões.

Por fim, o prazo de conclusão da construção do estádio do Flamengo foi definido para junho de 2036, e não mais em 2029, como previa a gestão anterior, liberada pelo ex-presidente Rodolfo Landim. Durante discurso, Bap cutucou opositores que acusavam a diretoria de não querer tocar o projeto.

— Sofremos calados todos os ataques que recebemos dizendo que nós não faríamos o estádio. Pelo contrário, nós contratamos estudos para viabilizar o estádio. Queremos o estádio. Não dá para ser da maneira queriam. Queremos sem impactar o futebol — disparou.

Projeto do estádio do Flamengo no terreno do Gasômetro Foto: Reprodução

Veja os detalhes do projeto do estádio do Flamengo

Estádio estimado de 72 mil lugares, com foco na redução de assentos premium e ajuste de projetos para melhorar a viabilidade;

Custo estimado de R$ 2,2 bilhões, incluindo o estádio, contingências, terreno e custo de capital. Outros custos não incluídos após acordo com o município;

Prazo de conclusão estimado em Junho de 2036, dependendo de diversos fatores externos;

Estruturação de financiamento viável é baseada na geração de recursos internos;

Foco também na melhora da receita operacional e rentabilidade, sem gerar impacto na performance esportiva.

