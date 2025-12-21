Vice de João Fonseca em 2024 conquista o NextGen; vídeo

Derrotado por João Fonseca na final de 2024, Learner Tien aprendeu a lição e soltou o grito de campeão do Nextgen neste domingo (21). Na final do torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada, neste domingo, em Jidá, na Arábia Saudita, o americano, principal favorito e 28º do mundo, superou o belga Alexander Blockx (116º), por 4/3, 4/2 e 4/1.

Ao contrário da decisão do ano passado, na qual João Fonseca era o tenista com o mais baixo ranking (145º) no torneio, dessa vez a final reuniu os principais cabeças de chave.



Outra diferença em relação ao título invicto do número 1 do Brasil em 2024 é que Tien iniciou a campanha com derrota. Na segunda-feira, o americano perdeu quatro match-points e foi superado pelo espanhol Rafael Jodar (168º).

Em 2024, aliás, além da vitória na final, Tien foi superado pelo brasileiro também na fase de grupos (os dois melhores de cada chave avançam às semifinais).

Como João Fonseca, Tien venceu o primeiro título em 2025

Tal como o número 1 do Brasil, Tien, de 20 anos, venceu, em 2025, seu primeiro ATP: em Metz, em novembro (um mês antes, perdeu a final de Pequim). O brasileiro triunfou em Buenos Aires, em fevereiro, no saibro, e, não satisfeito, repetiu a dose no ATP 500 da Basileia, em outubro.

