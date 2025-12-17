Jodar: De sparring em 2024 a vitória épica na estreia no NextGen

Em 2024, Rafael Jodar participou do NextGen, em Jidá, na Arábia Saudita, apenas como sparring. Nesta quarta-feira (17), o espanhol (de 19 anos e 168º do ranking) salvou nada menos que quatro match-points na vitória na estreia sobre o principal favorito, o americano Learner Tien (28º do mundo e principal favorito), por 1/4, 4/3(3), 1/4, 4/2 e 4/3(4).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Ronaldo Fenômeno presenteia Alcaraz com camisa autografada; veja vídeo

- Foi uma batalha, sabia que as condições estavam boas para ambos, me saí bem nos momentos decisivos e estou super feliz com minha primeira vitória em Jidá. Tentei me manter na partida e acreditar em mim mesmo. Learner sempre joga bem, então tive que manter a esperança, mesmo porque sabia que teria uma chance - disse Jodar, que retornou a Jidá sem nenhuma vitória na carreira em torneios ATP. Neste ano, o espanhol participou de Challengers e ganhou três: em Charlottesville, Lincoln (ambos nos EUA) e Hersonissos (na Grécia).

continua após a publicidade

Abaixo, momentos da vitória dramática do espanhol na Arábia Saudita:



O torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada começou nesta quarta-feira na cidade árabe. E, também pelo Grupo Azul, o mesmo de Jodar e Tien, o norueguês Nicolai Budkov Kjaer derrotou o espanhol Martin Landaluce, por 3 sets a 1 (4/1, 3/4, 4/2 e 4/3), e assumiu a liderança.

NextGen: Belga e americano vencem no Grupo Vermelho

Enquanto isso, pelo Grupo Vermelho do NextGen, o americano Nishesh Basavareddy e o belga Alexander Blockx derrotaram, respectivamente, o croata Dino Prizmic e o alemão Justin Engel.

continua após a publicidade

O americano Nishesh Basavareddy venceu na estreia no NextGen Finals (Foto: Corinne Dubreuil/ATP Tour)











