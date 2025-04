Alcaraz derrota Musetti e conquista Masters 1000 em Monte Carlo

Carlos Alcaraz se consagrou campeão do Masters 1000 em Monte Carlo e garantiu o primeiro grande título do ano. O espanhol se complicou no primeiro set, mas virou e derrotou o italiano Musetti por 2 sets a 1, com as parciais de 3/6, 6/1 e 6/0, após 1h47min de duração.

Na manhã deste domingo (13), depois de 13 meses fora do pódio, o espanhol quebrou o jejum. Desde a vitória do Indian Wells, em março de 2024, Alcaraz não sentia o sabor de ser campeão em um Masters 1000.

Com a conquista, o tenista de 21 anos garantiu seu 18º troféu da carreira e o segundo na temporada. Em Masters 1000, o espanhol acumula seis títulos em sete decisões na competição que só perde, em relevância, para os quatro Grand Slams.

O novo êxito torna o espanhol de Murcia o número dois do mundo no ranking da ATP. Alcaraz atingiu 7720 pontos, passando o alemão Alexander Zverev, que possui 7595. O primeiro lugar continua com Jannik Sinner, que acumula mais de 10 mil pontos.

Musetti, por sua vez, jogou sua maior final na carreira, a primeira de Masters 1000, e ficou nas portas do top 10, se tornando o 11º do mundo nesta segunda-feira.

Como foi o jogo?

Alcaraz largou com uma quebra, mas Musetti não se intimidou. O italiano virou para 4 a 2 e comandou a parcial até fechar por 6/3. A partir do segundo set Alcaraz minimizou os erros, passou a comandar os pontos enquanto Musetti foi sentindo o desgaste da semana, onde precisou virar quatro partidas no saibro lento do Principado. Alcaraz salvou break-point no sétimo game para fechar a parcial e, rapidamente, abriu 3 a 0 no terceiro, sem dar chances para o adversário. Musetti acusou o físico, pediu atendimento para as dores na perna e foi presa muito fácil, ficando em quadra apenas de forma protocolar.

Carlos Alcaraz se torna campeão em Monte Carlo. (Foto: Valery HACHE / AFP)

