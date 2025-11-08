Freguês ajuda João Fonseca e repete feito de Djokovic; entenda

Desde o NextGen Finals, em dezembro, apenas dois tenistas foram derrotados três vezes por João Fonseca. Um deles foi Learner Tien, de 19 anos, que, neste sábado, conquistou o primeiro ATP na carreira, em sua segunda final (em outubro, foi vice no ATP 500 de Pequim).

A façanha veio na final do ATP 250 de Metz, na França, com o triunfo sobre Cameron Norrie, por 6/3, 3/6 e 7/6 (6). O resultado ajuda o número 1 do Brasil, que seria ultrapassado pelo tenista britânico em caso de título. Com a derrota do atual 27º do mundo, o jovem carioca, de 19 anos, vai terminar a temporada na posição atual: 24ª, a terceira melhor da história do tênis brasileiro masculino (atrás apenas de Gustavo Kuerten, 1º, e Thomaz Bellucci, 21º).



O título em Metz vai levar Tien (38º) ao top 30 pela primeira vez, pulando 10 posições e chegando ao 28º lugar. O californiano se tornou o primeiro adolescente americano, desde 2002, a vencer um ATP. O último foi o ex-líder do ranking Andy Roddick. O triunfo deste sábado também tornou Tien o mais jovem campeão de Metz desde 2006, quando Novak Djokovic triunfou por lá.

Por falar no experiente tenista sérvio, de 38 anos, neste sábado ele conquistou o 101º troféu da carreira. Graças ao triunfo sobre o italiano Lorenzo Musetti, na final do ATP 250 de Atenas, na Grécia, por 4/6, 6/3 e 7/5. Pela campanha no torneio grego, Nole vai subir da quinta para a quarta colocação no ranking mundial.

Um dos fregueses 'favoritos' de João Fonseca

Tien, que no tiebreak decisivo deste sábado perdia por 5/1, foi derrotado por João Fonseca duas vezes apenas no NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, em dezembro. O brasileiro, naquela mesma semana, conquistou o título com outro triunfo sobre o americano. Em março, na estreia no Masters 1000 de Miami, o jovem americano voltou a cruzar o caminho do brasileiro. A vitória, dessa vez, foi de virada, por 6/7, 6/3 e 6/4.