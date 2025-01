Sinner bate Zverev e conquista bicampeonato do Australian Open

A Austrália tem dono! Líder do ranking mundial, Jannik Sinner conquistou, na manhã deste domingo (26), o bicampeonato do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. A vitória em cima de Alexander Zverev, segundo colocado do mundo, foi por 3 sets a 0 na quadra central da Rod Laver Arena.

Sinner não deu chances ao alemão e venceu com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/3, após 2h43min de duração. Esta foi a terceira final de Grand Slam de Zverev, que segue sem conquistar. Além deste vice na Austrália, o tenista perdeu a final do US Open de 2020 e de Roland Garros em 2024.

Sinner ergueu seu terceiro título de Major em sua terceira final e faz história se tornando o italiano com maior número de troféus — Jannik desbanca Nicola Pietrangeli. Além disso, o italiano se tornou o 15º homem na Era Aberta a vencer, pelo menos duas vezes, o torneio e o 11º a defender com sucesso o título do evento. O tenista ainda bateu o recorde de Jim Courier (campeão 1992 e 1993), como tenista mais novo a defender o título do torneio.

A vitória deste domingo, foi a terceira de Sinner contra Zverev, em sete jogos. O italiano agora soma 21 vitórias seguidas em Slam no piso duro (campeão também no US Open do ano passado) e ganha a 14ª consecutiva em Majors.

Jannik Sinner aliviado após vencer a final do Australian Open (Foto: William West/AFP)

Como foi a vitória de Sinner contra Zverev no Australian Open?

O jogo começou equilibrado com saques confirmados, mas Sinner pressionava muito nas devoluções, conseguindo chances de quebra. Zverev, por sua vez, salvou com bons primeiros serviços, a maioria deles abertos. O ritmo se manteve até o oitavo game, quando Sinner aproveitou sua quarta chance com um bom contra-pé e um erro do alemão. O italiano fechou por 6/3 sacando bem e em pouco menos de 50 minutos.

A segunda parcial também foi equilibrada. Zverev elevou o nível nos games de saque, mas não conseguia pressionar nas devoluções. Sempre nos 30 iguais ou 0/30, o italiano tirava bons serviços ou direitas e se safava.

No tie-break, Zverev largou na frente com uma mini quebra em 2 a 1. Sinner devolveu a seguir, fez 3 a 2, mas O alemão equilibrou até Jannik ter muita sorte com uma bola na fita para abrir 5 a 4. O líder do ranking sacou muito bem e fechou com um forehand para abrir 2 sets a 0 com 7/6 (7/4). Frustrado, Zverev chegou a bater a raquete em sua bolsa.

Alexander Zverev lamenta derrota na final do Australian Open (Foto: William West/AFP)

No terceiro set, Sinner conquistou a quebra no sexto game, teve um duro sétimo game para confirmar e um pouco de tensão, mas fechou o duelo na primeira oportunidade.

Com o título, Jannik Sinner começa a temporada de 2025, como terminou a passada: com títulos. Campeão do ATP Finals, o italiano assegura a primeira colocação do ranking mundial, seguido do próprio Alexander Zverev.