Parecia que João Fonseca iria protagonizar mais uma noite mágica na quadra central do Hard Rock Stadium. Empurrado novamente pela torcida, o brasileiro, de 18 anos e 60º do mundo, lutou o quanto pôde, chegou a ter uma quebra de saque de vantagem no terceiro set. Mas caiu de pé diante do número 11 do mundo, o australiano Alex De Minaur, de 26 anos, que venceu por 5/7, 7/5 e 6/3, em 2h33m, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami.



- Ele é muito talentoso, sabia que seria difícil, o forehand é bem perigoso, estou muito feliz pela vitória. Ele é muito jovem, jogou várias partidas em sequência - disse o australiano, que escreveu na câmera na quadra 'Rio Open'.

Jogador de muita velocidade e contra-ataque dos mais eficientes, De Minaur cometeu 27 erros não forçados na partida, contra 43 do brasileiro. Nos winners (pontos vencedores), João Fonseca - embora tenha o estilo muito mais agressivo que o rival - fez 20 contra 22 do adversário (a maioria deles em contra-ataque).



Em sua primeira participação no torneio na Flórida, o número 1 do Brasil buscava a quarta vitória contra um top 20 na carreira, a segunda só nesse torneio. Na rodada anterior, ele batera o francês Ugo Humbert (20º). Em janeiro deste ano, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, conquistou o maior (por ora) triunfo como profissional, desbancando o russo Andrey Rublev (9º) em sua estreia em Grand Slam, no Aberto da Austrália. Em dezembro, na primeira rodada do NextGen Finals, na Arábia Saudita, a vítima foi o francês Arthur Fils (20º).

Berrettini duela com algoz de João Fonseca

Nas oitavas de final, João Fonseca terá pela frente o experiente italiano Matteo Berrettini, de 28 anos, ex-6º e atual 30º, algoz do belga Zizou Bergs, por duplo 6/4.



Ao contrário das duas vitórias em Miami, contra o anfitrião Learner Tien e Humbert, a estrela brasileira não começou a partida com quebra de serviço. A parcial seguiu como um jogo de xadrez até o 11º game, quando surgiram os dois primeiros breaks, ambos a favor do brasileiro. De Minaur salvou o primeiro, mas, no ponto seguinte, com um erro não-forçado, cedeu a quebra. No game seguinte, sacando em 6/5, com novo erro do australiano, João Fonseca fechou o set.



De Minaur não se abateu com a derrota parcial e quebrou o saque do brasileiro no segundo game do set seguinte. Na sequência, sacou para abrir 3/0. Dois games depois, no entanto, João Fonseca voltou a pressionar o serviço adversário. O australiano, que sacava em 3/1, chegou a salvar o primeiro break, mas,no segundo, com um winner (ponto vencedor) de devolução de saque, o carioca devolveu a quebra (vídeo abaixo).

No 3/3, o fenômeno de 18 anos desperdiçou um break, com um erro não-forçado. O brasileiro seguiu pressionando o serviço do adversário e, no 4/4, teve mais duas chances, ambas salvas por De Minaur. Resiliente, o australiano aproveitou seu primeiro break nesta parcial, no último game, para fechar em 7/5.

Para alívio momentâneo da torcida brasileira, seu xodó iniciou o set decisivo da melhor maneira: com nova quebra. No entanto, o 11º do mundo, novamente resiliente, deu o troco no quarto game, quando o carioca sacou em 2/1. Não satisfeito, o australiano repetiu a dose dois games depois, virando para 4/2. João Fonseca chegou a sacar em 2/5 e seguiu vivo na partida. No game seguinte, no entanto, no primeiro match-point, De Minaur fechou o jogo.